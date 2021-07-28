فيديو رامي رضوان يكشف تأثير شائعة وفاة دلال عبد العزيز على أسرتها: "الوضع صعب"

رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، تحدث في برنامجه "مساء dmc" عن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز، وكذلك عن تداعيات شائعة وفاة دلال عبد العزيز على شقيقتها وبناتها وأسرتها.

رامي رضوان يكشف تداعيات شائعة وفاة دلال عبد العزيز على الأسرة

وعبر رامي رضوان عن غضبه من شائعات وفاة دلال عبد العزيز وكذلك من الشائعات حول وضعها الصحي، واعتبر ذلك عدم مراعاة لشعور أسرتها، وقال إن البعض غضب منه بسبب تدوينته الغاضبة من نشر شائعات وفاة دلال عبد العزيز، ولكنه قصد بها فقط من تداول الشائعة بدون التأكد منها، خاصة إنه ان منفعلاً بسبب تلقيه الخبر والعزاء من العشرات وهو بجانبها في المستشفى.

رامي رضوان يعلق على حالة أسرة دلال عبد العزيز النفسية

وأضاف رامي رضوان في حديثه إنهم يتواجدون لمدة 24 ساعة بجانب دلال عبد العزيز في المستشفى، ويتواجدون في غرفة تابعة للعناية المركزة، ويتناوبون على التواجد معها، ووقت إطلاق الشائعة كان هو من يتواجد في المستشفى بجانب إيمي سمير غانم وحسن الرداد، وكانت دنيا سمير غانم نائمة بعد ان تواجدت لفترة طويلة بجانب والدتها، وقال رامي رضوان أن الوضع كان صعباً بسبب تلقيم رسائل العزاء بعد نشر شائعة وفاة دلال عبد العزيز وهم بجانبها في المستشفى.

رامي رضوان يكشف مستجدات حالة دلال عبد العزيز

وقال رامي رضوان أن شقيقة دلال عبد العزيز متواجدة في مدينة الإسكندرية وشعرت بالذعر من الشائعة وهاتفته سريعاً في وقتها، وحاول تهدئتها وطمأنتها ونفي خبر وفاة شقيقتها، وأضاف إلى انه لن يتخيل أحد شعور الأسرة وهي تتلقى العزاء في دلال عبد العزيز وهي على قيد الحياة، وطلب من الجميع تحري الدقة في نشر أخبار الوفيات مراعاة لشعور الأسر والأهل، خاصة إنهم يعيشون مرحلة صعبة بسبب وفاة سمير غانم واستمرار تواجد دلال عبد العزيز لمدة 3 أشهر في المستشفى.

وكشف رامي رضوان مستجدات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز وقال إنهم لا يعلمون ماا سيحدث في كل ساعة تمر عليها في المستشفى، وأن وضعها الصحي صعب، ولا يستطيع الجزم حول تحسن حالتها الصحية أو وجود تطورات بحالتها، ولكنهم في حاجة لدعوات الجمهور والجميع لها في الوقت الحالي.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لرامي رضوان ودنيا سمير غانم على انستقرام.