الممثلة الشابة هاجر أحمد تحتفل بزفافها بحضور تامر حسني.. فيديو وصور

هاجر أحمد، الممثلة المصرية الشابة، احتفلت اليوم بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، وخطفت الأنظار في حفل الزفاف وتداول الجمهور مقاطع من حفل الزفاف وجلسة التصوير الرومانسية للزوجين في الحفل.

هاجر أحمد تحتفل بزفافها

واحتفلت الفنانة المصرية الشابة هاجر أحمد اليوم بزواجها من رجل الأعمال أحمد الحداد، وذلك بعد أيام من احتفالهما بعقد القران، واستعرضت هاجر أحمد إطلالتها في حفل الزفاف ورومانسيتها مع زوجها في الصور التي نشرها مصور حفل الزفاف، وكذلك الإعدادات الفخمة لحفل الزفاف، والذي أحياه الفنان تامر حسني وأحمد جمال، ونشر الأخير عدة صور من حفل الزفاف ووجه تهنئة للعروسين وقال:" مليون مبروك احمد الحداد وهاجر احمد ربنا يسعدكم".

زواج هاجر أحمد من رجل الأعمال أحمد الحداد

وكانت هاجر أحمد قد احتفلت في مطلع الشهر الجاري بعقد قرانها على أحمد الحداد، واحتفلت بهذه المناسبة في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس بحضور الفنان حمادة هلال ، بحضور عائلي اقتصر على أسرة العروسين فقط، ونشرت هاجر أحمد صور من عقد القران وعلقت على حسابها بانستقرام:" "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.. تم بحمد الله عقد قراني علي من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا, اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي".

رومانسية هاجر أحمد وزوجها

ونشرت هاجر أحمد عدة صور لها مع زوجها في الفترة الأخيرة، وخطفت الانظار برومانسيتها معه، وتغزلت به في أكثر من مناسبة، وكانت آخرها في تعليقها على صور حفل عقد قرانها وقالت:" سيد الرجال واحنهم واحسنهم خُلُقًا".

ويذكر أن آخر أعمال هاجر احمد مسلسل "أحسن أب" من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.