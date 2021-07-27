مروان خوري ينشر فيديو رومانسي مع عروسه ويواصل احتفالاته بتوديع العزوبية

مروان خوري واصل احتفالاته باقتراب موعد توديعه للعزوبية والاحتفال بزفافه، ونشر فيديو جديد له مع عروسه، خطفا به الأنظار بسبب رومانسيتهما واحتفالاتهما قبل موعد الزفاف الرسمي.

فيديو رومانسي جديد لمروان خوري مع عروسه

وشارك الفنان مروان خوري جمهوره اليوم فيديو جديد مع عروسه على حسابه بانستقرام، وخطفا الأنظار بسبب رومانسيتهما، وظهر الثنائي في الفيديو وهما يحتفلان مجدداً باقتراب موعد زواجهما وتوديع العزوبية، ونظم لهما أحد أصدقائهما مفاجأة بتقديم قالب حلوى خاص بمناسبة اقتراب موعد زفافهما، وظهر مروان خوري في الفيديو وهو يرقص ويحتفل مع عروسه ويغني لها ويقبلها.

مروان خوري يواصل احتفالاته بتوديع العزوبية

ووجه مروان خوري الشكر لصديقته على مفاجأتها وتنظيمها الاحتفال المفاجيء بمناسبة توديعه العزوبية، وعلق على الفيديو الذي نشره على انستقرام وقال:" أود أن أشكر صديقتنا العزيزة فاديا على مفاجأة توديع العزوبية الخاصة هذه"، ولاقى الفيديو تفاعل كبير من الجمهور وكذلك زملائه النجوم، والذين قدموا له التهاني بمناسبة اقتراب موعد زفافه واحتفالاته المميزة بتوديعه العزوبية.

مروان خوري يعلن موعد حفل زفافه

وكان الفنان مروان خوري قد كشف قبل أشهر ماضية في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" عن نيته في الزواج قريباً من فتاة من خارج الوسط الفني، وقال بأنه يستعد لإقامة حفلة زفاف صغيرة يقتصر الحضور فيها على الأهل والأصدقاء المقرّبين، وقال مروان خوري : "حفل زفافي سيكون هذا العام وسيكون مقتصراً فقط على الأهل، وأنا سعيد بهذه الخطوة التي جاءت بعد سنوات طويلة" مضيفا أنه قرر توديع العزوبية من أجل الاستقرار والأمان، وهو ما يبحث عنه كل إنسان، وأشار إلى أن ذلك هو الدافع الأول له من الزواج بعد هذا العمر من العزوبية بالإضافة إلى فكرة تأسيس أسرة وانجاب أبناء.

وأثار مروان خوري الجدل بعد اعتقاد البعض باحتفاله بزفافه بعد تداول صور وفيديوهات له مع عروسه، ولكنه كشف عن موعد الزفاف وأكد ان هذه اللقطات من احتفالاته بتوديع العزوبية وقال في تغريدة له:" اودّ ان اوضح للمحبين وللصحافة الكريمة انني لم اتزوج رسمياً بعد وان سهرة البارحة اقامها لنا اصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي وان الزواج سيكون خلال شهر ايلول انشاءالله ولكم مني كل الحب والشكر".