الموت يفجع محمد رجب في والده

محمد رجب تلقى اليوم خبراً صادماً بوفاة والدها بعد صراع مع المرض، وكشف شقيقه عمرو رجب عن وفاة والده اليوم في تدوينة على حسابه بفيسبوك، وذلك بعد فترة من معاناته مع المرض.

وفاة والد محمد رجب بعد معاناة مع المرض

ونشر عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، تدوينة على حسابه بفيسبوك، أعلن بها وفاة والدهما اليوم بعد صراع مع المرض، وقال رجب في تدوينته:" توفي أبي"، ولم يعلق محمد رجب على وفاة والده أو ينشر أي تفاصيل حول وفاته والجنازة والعزاء على حساباته بمواقع التواصل، وتلقى رسائل العزاء والمواساة من زملائه والجمهور على مواقع التواصل.

الموت يفجع محمد رجب

وكان آخر تعليق للفنان محمد رجب قبل وفاة والده أمس، حيث نشر عبر خاصية ستوري بحسابه بانستقرام، دعاء لوالده بسبب أزمته الصحية، وطلب من الجمهور الدعاء له أيضاً وقال:"أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل"، واكتفى رجب بهذه التدوينة، وذلك قبل وفاة والده اليوم، وعبر محمد رجب في أكثر من مناسبة عن علاقته القوية بوالده وتعلقه به، ونشر عدة صور مع والده من قبل وكذلك يصطحب والده معه في رحلاته للعمرة في السنوات الأخيرة.

أعمال الفنان محمد رجب

وتلقى محمد رجب خبر وفاة والده في الوقت الذي كان يقضي به أجازته الصيفية في الساحل الشمالي، وذلك قبل أن يعود الفترة المقبلة لبدء تصوير مسلسله الجديد، ولكن من المتوقع ان يؤجل محمد رجب أعماله الفترة المقبلة بسبب حالة الحداد على والده الراحل، ولم يكشف عن تفاصيل عمله الجديد، وذلك بعد آخر ظهور فني له في موسم رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2"، وشارك أيضاً كضيف شرف في المسلسل العام الماضي.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد رجب العام الماضي في مسلسل "الأخ الكبير" مع آيتن عامر ودينا فؤاد وعبير صبري وهبة مجدي، والذي حقق نجاح كبير وقت عرضه، وقدم في نفس العام بطولة مسلسل "ضربة معلم" مع رياض الخولي ورانيا فريد شوقي ومي سليم وغيرهم.