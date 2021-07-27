هكذا علق راشد الماجد على رسائل النجوم في عيد ميلاده الـ52.. فيديو

راشد الماجد النجم السعودي، يحتفل اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو، بعيد ميلاده الـ52، وسط حفاوة كبيرة ورسائل تهاني كثيرة من قبل متابعيه وأصدقائه الذين عبروا عن محبتهم له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عبد المجيد عبد الله يحتفل بعيد ميلاد راشد الماجد

وتصدر اسم الفنان راشد الماجد الترند خلال الساعات الماضية، وحرص عدد من أصدقائه والمقربين منه على تقديم رسائل التهاني له، ومن بينهم الفنان عبد المجيد عبد الله الذي تجمعه به علاقة صداقة قوية، حيث وجه له رسالة صوتية عبر برنامج "ET بالعربي"، وقال له في رسالته: "كل سنة وأنت طيب يا راشد وعقبال 100 سنة يا رب".

أصيل هميم توجه رسالة لراشد الماجد في عيد ميلاده

فيما حرصت المطربة أصيل هميم توجيه رسالة للنجم السعودي الكبير، عبر البرنامج نفسه وقالت: "أتمنى لك أعوام مديدة مليئة بالصحة والعافية والنجاحات، وأنت من الأشخاص اللي إلك فضل عليّ في بداية مسيرتي الفنية وفنان بحجمك وحجم بساطتك أتمنى لك دايما يارب العالمين يوفقك، وكل سنة وانت طيب وان شالله أعوامك كلها صحة وعافية ونجاحات وصحة وسلامة".

كما وجهت أصيل هميم أغنية لزميلها تزامنًا مع عيد ميلاده، وقامت بغناء "غير الناس" وهي الأغنية الخاصة براشد الماجد والتي قام بغنائها عام 2001.

راشد الماجد يعلق على تهاني أصدقائه له في عيد ميلاده الـ52

من جانبه حرص النجم راشد الماجد على التعبير عن سعادته برسائل جمهوره وأصدقائه له، فكتب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "شكراً من القلب إلى كل الأحبة والأصدقاء وإلى كل من وصلتني مشاعره وشاركني في يوم ميلادي، أبقاكم الله وأطال الله في أعماركم ومن تحبون".

في سياق آخر، كان راشد الماجد قد أحيا حفل غنائي قبل حوالي شهر، ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وافتتح راشد الحفل بأغنية "يسلم رأسك"، وعقب انتهاء الأغنية وجه راشد الماجد كلمة للجمهور الحاضر عبر فيها عن سعادته بالعودة من جديدة للحفلات الغنائية فقال راشد الماجد: "مساء الخير عليكم جميعا وحشتوني وقت طويل، يارب دايما أيامنا تكون حلوة بوجودكم"، كما تحدث راشد بشكل طريف مع الجمهور الذي طرح عليهم سؤالا حول تلقيهم للقاح كورونا ليجيب الجمهور بالإيجاب.

كذلك قدم راشد خلال حفله العديد من الأغاني والتي كان من بينها أغنية "أكتر شخص بالدنيا"، كما قدم كذلك كل من أغنية "يا شوق"، و"وحشتني سواليفك"، جمهور راشد الماجد الذي حضر الحفل تفاعل بشكل كبير مع أغنية "لربما" الذي قام بغنائها كما ردد الجمهور كلماتها معه، وتصدر اسم الفنان راشد الماجد تريند تويتر السعودية وقتها.