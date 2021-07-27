شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار وبس – الوحش سمية الخشاب ولعت الشباب بعد ما صدرها ظهر من "البورنص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها بـ صور جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت سمية الخشاب قائلة “ الشعور بالسعادة أكثر من أي وقت مضى ”.

ويذكر ان هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الفنانة سمية الخشاب بسبب فيديوهاتها على موقع “ سناب شات”، موضحة انها لاتقدم اي محتوى وتعتقد ان السناب شات عبارة عن مرايه.

وقامت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعمل بلوك لـ سمية الخشاب على الموقع .

وكانت خلافات حادة نشبت بين سمية الخشاب ومطرب المهرجانات عمر كمال بسبب كليب أغنيتهما “اوعدك” والذى طرح منذ فترة وحقق مشاهدة عبر اليوتيوب.

وبرغم من إعلان المطرب عمر كمال عن نشوب خلاف مع سمية الخشاب الا انه لم يعلن بشكل كامل عن الازمة الحقيقية التي تسببت في الخلاف.

وقال عمر كمال : “سمية الخشاب فنانة كبيرة وسعيد بالتعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، ولكن زعلان منها لأنها أخلت باتفاق التعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، فالأغنية حققت نجاحاً كبيراً فى مصر ووصل عدد المشاهدات الى 10 مليون ، ولكن كان من الممكن ان تحقق الاغنية ارقام مشاهدات تصل الى 30 أو 40 ، في حال اتمام اتفاقها معي”.