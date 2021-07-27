فيديو رامي صبري يتراجع عن قراره بعدم إحياء الحفلات لفترة ويتجاوز أحزانه على شقيقه بحضور زفاف حمدي فتحي

رامي صبري المطرب المصري تراجع عن قراره بعودته ممارسة نشاطاته الفنية عقب وفاة شقيقه، حيث كان قد أعلن مؤخرًا أنه لن يعود لإحياء الحفلات الغنائية وحفلات الزفاف، إلا في بداية شهر أغسطس المقبل، لكنه عاد أمس الإثنين وأحيا زفاف لاعب كرة القدم للنادي الأهلي حمدي حنفي.

رامي صبري يتجاوز أحزانه على وفاة شقيقه

رامي صبري كانت قد كتب تدوينة عبر حسابه على انستجرام وقال فيها: "إن شاء الله هرجع اشتغل تاني من 1/8/2021، وآسف جدا على إلغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية، لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة أخي الغالي (كريم) ربنا يرحمه ومايكتبهاش لحد، اللهم أمين.. الزعل جوا القلب والحياة هتمشي".

رامي صبري يتراجع عن قراره بعدم حضور الحفلات

وبالرغم من تأكيد رامي صبري على عودته لنشاطاته الفنية مع بداية الشهر المقبل إلا أنه حرص على إحياء حفل زفاف لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي، والذي أقيم مساء أمس الإثنين بحضور عدد كبير من أصدقائه، وانتشرت العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ظهر فيها رامي صبري وهي يقدم مجموعة من أشهر أغانيه، في الزفاف ومن بينها "ألف ما شالله عليك" و"غالي".

وتفاعل عدد كبير من الحضور في حفل الزفاف مع رامي صبري، ورددوا معه أغانيه كما قاموا بالرقص عليها، ولاقت الفيديوهات المنتشرة تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وعاش الفنان رامي صبري حالة حزن عميقة بسبب وفاة شقيقه كريم صبري في النصف الأول من شهر يوليو الجاري، وواساه عدد كبير من النجوم على صفحاتهم بمواقع التواصل، ومن بينهم تامر حسني وأصالة وأيتن عامر ومي سليم وغيرهم.

وفاة شقيق رامي صبري

كما نعى رامي شقيقه بعدة رسائل مؤثرة في الفترة الأخيرة وقال في إحداها: "دايما كنت بقول لك نفسي اشوفك احسن مني وفعلا خدت الشهادة وبقيت احسن مني يا حبيبي ربنا يرحمك ادعوا له"، وذلك بعد نشره خبر وفاة شقيقه الذي قال فيه: "توفي إلى رحمة الله اخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله ان يرحمه ويغفر له".

وجاءت تفاصيل الوفاة صادمة للبعض خاصة وأن الراحل كريم صبري توفي غرقًا في ترعة المريوطية بمصر، فيما حرص رامي بعد الوفاة بأيام، توجيه رسالة من أجل الرد على الجدل الذي صاحب وفاة شقيقه وعبر عن غضبه من الشائعات حول شقيقه وعلاقتهما وكذلك بسبب عدم احترام خصوصيتهما، وطلب عدم التطرق للتفاصيل الخاصة لهما ومراعاة مشاعر الأسرة، ووجه كذلك رسالة إلى زملائه النجوم بعد مواساتهم له في وفاة شقيقه وقال:" شكر واجب لكل زمايلي واخواتي الفنانين المحترمين على المواساة في وفاة اخي الغالي كريم..شكر الله سعيكم جميعاً وتقبل دُعائكم ولا أراكم مكروهاً فى عزيزٍ لديكم".

جميع الصور مأخوذة من حساب رامي صبري الرسمي على انستجرام