القاهرة- دوت الخليج الثلاثاء,27 تموز (يوليو) 2021 - 13:44
أجابت الفنانة صفاء ابو السعود على سؤال الاعلامية لميس الحديدي خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض على قناة on e، حول عودتها للغناء بعد فترة غياب طويلة ومازحتها قائلة: "ماعرفش قد إيه، قولي ثلاث ساعات"، وذلك بحسب بيان رسمي من البرنامج.
صفاء أبو السعود أكدت أنها لم تشعر أن فترة الغياب أو التوقف كانت كبيرة لسبب واحد وهو أن الفن مغروس بداخها قائلة: "عشان أنا بدأت وأنا طفلة فالفن اصبح مغروساً بداخلي والاحساس بالفن لم ينقطع حتى عندما قدمت برامج متلفزة كنت شغالة مع الفنانين برضه" .
وحول ما تفتقده الآن سواء الغناء أم التمثيل أو تقديم البرامج قالت: "كل حاجة في الفن بفتقدها على بعضها لكن لم أشعر بالغياب لأنني كنت أتعامل مع فنانين ومخرجين ووجوه جديدة لكن ظل بداخلي طاقة الفنان العادي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهدوا بالفيديو كيف بدت النجمة صفاء أبو السعود في أحدث ظهور.. وما سبب غيابها الطويل؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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