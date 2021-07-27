فوز الفهد ترزق بمولودها الأول "أحمد" :"الحمدالله على تمام النعمة"

فوز الفهد زفت لمتابعيها عبر حسابها على سناب شات خبر ولادتها لطفلها الأول الذي اطلقت عليه اسم "احمد" ، كتبت رسالة تعلن فيها هذا الخبر السعيد لجمهورها، شاكرة الله على هذه النعمة، فإليكم التفاصيل.

فوز الفهد ترزق بمولودها الأول

المدونة الكويتية فوز الفهد أعلنت قبل قليل عن انجابها لمولودها الأول من زوجها من رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، وكتبت تدوينة عبر سناب شات معلنة فيه استقبال طفلها الذي أسمته أحمد فكتبت قائلة :"الحمدالله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولود احمد ان ينبته نباتا حسنا ويجعلة قرة عين لنا".

وحرصت فوز الفهد خلال الفترة الماضية على نشر العديد من الإطلالات لها التي استعرضت في أواخر أيام حملها.

فوز الفهد تكشف عن جنس جنينها سابقا

مدونة الموضة الكويتية فوز الفهد احتل اسمها الترند على محركات البحث على موقع جوجل قبل حوالي شهرين بعدما كشفت عن اسم ونوع جنينها على الرغم من تكتمها الشديد على جنسه طوال فترة حملها.

ونشرت فوز الفهد حينها صورة لزوجها وهي تتغزل فيه على إنستجرام تزامنا مع ايام العيد فكتبت فيها: "حبيبي أبو أحمد" لتعلن بدون قصد بأنها تتنظر مع زوجها مولودا ذكرا سيطلقان عليه اسم "احمد"

فوز الفهد كانت قد صرحت في أكثر من مناسبة ردًا على تساؤلات متابعيها ما إذا كان جنينها ولد أم بنت بأنها لا ترغب مع زوجها في معرفة ذلك قبل الإنجاب.

فوز الفهد تعلن عن حملها في الذكرى الأولى لزواجها

فوز الفهد التي أعلنت عن زواجها في يوم 17 مارس 2020 من رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف وهو نفس اليوم الذي اختارته لتعلن فيه عن حملها الأول، وكانت الفاشنيستا الكويتية قد واجهت شائعات الحمل بعد الشهور الأولى من زواجها لكنها نفت ذلك وأكدت أنها تعاني من انتفاخ في أمعائها وإصابتها بالقولون، وتزامن ذلك مع زيادة وزنها الذي وصل إلى 58 كيلوجراما، ولفتت إلى أنها تريد أن تخسر ما يقارب الكيلوجرامين لتصل إلى الوزن المثالي الذي اعتادت عليه.