فيديو قصي خولي يعلن إصابته بـ"ديسك" في الرقبة ويعود للتأليف مجددًا في أحدث مسلسلاته "الوسم"

قصي خولي النجم السوري شارك الجمهور عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام بمجموعة صور وفيديوهات جديدة له من داخل صالة الجيم، وشوق من خلالها الجمهور بالحديث عن أحدث أعماله الفنية.

قصي خولي يقلق جمهوره على حالته الصحية

وبالرغم من ظهوره داخل صالة الألعاب الرياضية، إلا أن قصي أوضح أنه لم يستطع ممارسة الرياضة بسبب إصابة في كتفه ومعاناته مع "ديسك" في الرقبة، متمنيًا أن يجد طبيب يعطيه حلًا بخلاف العملية الجراحية، وهو ما أقلق البعض على حالة الفنان السوري الصحية، خاصة وأنه لم يكشف تفاصيل أكثر عن حالته أو العملية التي تحدث عنها.

أحدث أعمال قصي خولي المنتظرة

في السياق نفسه أكد قصي خولي أنه بصدد تقديم مسلسل جديد بعنوان "توتر عالي" دون أن يكشف تفاصيل جديدة عن العمل، سوى أنه ظهوره مؤخرًا بالشوارب سيكون من أجل دوره بهذا المسلسل.

كذلك أعلن النجم السوري عن خوضه تجربة درامية جديدة بعنوان "الوسم" وهو مسلسل من المقرر عرضه عبر منصة شاهد قريبًا، ويخوض قصي خولي من خلاله تجربة التأليف، حيث نشر قصي عبر حسابه بانستجرام، صورة سكريبت الحلقة الأولى من العمل المنتظر، وهو فكرة وإشراف قصي خولي وقصة وسيناريو وحوار بسيم الريس وقصي خولي وتطوير ومعالجة درامية براءة زريق ومنال غانم وسنان معوض وفادي رفاعي.

ولم تكن تلك التجربة الأولى لقصي خولي في عالم التأليف، حيث أنه سبق وقام بتأليف وإخراج فيلم قصير بعنوان "سيناريو" في عام 2005.

قصي خولي في "عشرين عشرين"

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال قصي خولي كان دوره في مسلسل "عشرين عشرين" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، تدور قصته حول نقيب في الجيش تُدعى سما تحاول البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، إلا أنها تقع في حبه، وشارك في بطولة العمل بجانب نادين نسيب نجيم وقصي خولي، كل من فادي إبراهيم وفادي أبو سمرة ورولا بقسماتي وكارمن لبس وغيرهم، وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بمجرد عرضه، ونال إشادات كبيرة من قبل الجمهور والنقاد كذلك.