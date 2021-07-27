شريهان توجه رسالة مميزة لمحمد حماقي ونجل سميرة سعيد يحتفل بنجاحها ..أجواء احتفائية للنجوم في الـ 24 ساعة الماضية

أجواء ايجابية سيطرت على المشهد الفني في العديد من اللقطات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فوجهت النجمة شريهان رسالة شكر وإشادة بالنجم محمد حماقي، بينما احتفل شادي النابلسي بنجاح أغنية والدته سميرة سعيد "مون شيري" موجها لها رسالة تهنئة، فيما احتفلت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية، فتابعوا معنا مجموعة من اللقطات التي سادتها الأجواء الإيجابية على انستغرام خلال الساعات الأخيرة.

شريهان توجه رسالة مميزة لمحمد حماقي

النجمة المصرية شريهان وجهت رسالة مميزة للفنان محمد حماقي عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع انستجرام وذلك ردا على رسالته الأولى لها والتي أشاد فيها بمسرحيتها كوكو شانيل التي عر ضت في اجازة أيام الأضحى حيث كتب لها: "العيد ما بيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم".

شريهان بدورها أشادت بالنجم محمد حماقي وأكدت بأنها تتابع أعماله وبأنها فخورة به، معربة عن امتنانها لمشاعره الدافئة نحوها فكتبت له في رسالتها : " حماقي .. أتابعك من أول يوم في مشوارك الفني وإلى يومنا هذا وعلى جميع المستويات، فخورة بك.. هذا أولا".

وأضافت شيريهان : "وثانيا رسالتك ومشاعرك وكلماتك بكل مافيها مثلما شعرت وفكرت وكتبت وأكثر منه وصلت لقلبي ونفسي بكل ومنتهي الصدق والاحترام".

شريهان وجهت تحية لمحمد حماقي ولجيله من الفنانين قائلة : " تحية مني لك ولجيل جديد رائع وعظيم عاشق للفن ويجتهد لتقديم كل ما هو مبدع رسائلكم دوت الخليج منتهی شفائي وسلامي وطاقتي تجعلني بإمكاني ملء العالم فن وحب وسلام .. قلبي بيشكرك ".

وتفاعل الجمهور مع رسالة شريهان التي اعتبروها بأنها نشرت أجواء ايجابية في الوسط الفني.

نجل سميرة سعيد يحتفل بأغنية "مون شيري"

شادي نابلسي نجل الديفا سميرة سعيد احتفل بنجاحها وتحديدا نجاح فيديو كليبها "مون شيري" الذي طرحته قبل أيام، فنشر صورة لها من الكليب وأخرى برفقته، موجها لها تهنئة مميزة على عملها الجديد، كما عبر لها عن فخره بها من خلال رسالة عبر انستغرام.

وكتب شادي نابلسي في رسالته لوالدته سميرة سعيد:"لا شيء يسعدني أكثر من رؤيتك تتفوقي في أكثر ما تحبي القيام به من نجاح لنجاح إن شاء الله و لازم أن نلتقط صورًا جديدة ".

ولاقت رسالة وصورة شادي تفاعلا واسعا من قبل المتابعين الذين أشادوا بالعلاقة الطيبة بين الابن ووالدته ومدحه لأعمالها الفنية امام الجمهور علناً.

سميرة سعيد تحقق حاليا نجاحًا لافتاً بأحدث كليباتها لأغنية "مون شيري" والذي تجاوزت نسبة مشاهداته المليون ونصف بعد ايام من طرح الكليب على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكانت سميرة سعيد تصدرت التريند على جوجل وتويتر مع الساعات الأولى لطرح أغنيتها الجديدة "مون شيري Mon Cheri" وجاءت اطلالاتها في الكليب من وحي السبعينات.

ايميه صياح تحتفل بعيد ميلاد زوجها

مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية ايميه صياح توجهت برسالة مؤثرة بمناسبة عيد ميلاد زوجها فريد النجار، فنشرت صورة رومانسية لهما وشكرته على تواجده في حياتها حيث كتبت له :"اليوم عيد ميلاد رجلي زوجي، أنت أقوى دعم لي.. أشكرك على فعل كل شيء من أجلنا .. أشكرك على عدم السماح لي بالتخلي عن أحلامي .. أشكرك على إيمانك بي .. على دفعي للأمام .. لجعلي أبتسم في أسوأ أيامي .. لكونك أفضل أب وزوج وصديق وإنسان ..أحبك يا فريد ونرجو أن نكبر ونشيب معا".

ولاقت معايدتها تفاعلا بين المتابعين الذين أثنوا على رومانسيتهما وتمنوا لهما حياة زوجية سعيد.

جميع الصور المرفقة من حسابات النجوم الرسمية على انستغرام : شريهان ومحمد حماقي وايميه صياح.