29 يوليو.. الجميلة والوحش وهرقليز فى حفل على مسرح الجمهورية

تستضيف فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، والفنانة الشابة مريم طاحون التى تعد أصغر مغنيه مصرية فى أوبرا فينا بالنمسا ، خلال الحفلين المقاما بمشاركة اوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدى ، عازف البيانو جريج مارتن ، ويصاحبهما تابلوهات استعراضية لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم كريمة بدير ومن اخراج الدكتور عبد الله سعد وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 29 ، 30 يوليو على مسرح الجمهورية .

ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر أغانى ديزنى والمسرحيات الغنائية العالمية منها شبح الأوبرا ، الطرق ، بإمكاني الرقص طوال الليل ، خذنى الى القمر ، تاريخ الحب ، النجوم ، عالم جديد كليا ، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش ، مارى بوبينز تطعم الطيور ، دعه يمضي هيركليز يمضى فى الافق ، انعكاس مولان ، انى ارى الضوء ، ريبونزل وغيرها .. اداء إيمان مصطفى ، رضا الوكيل ، منى رفله ، وليد كريم ، چولي فيظى ، مصطفى محمد ، جيهان فايد ، عماد عادل ، جاكلين رفيق ، عمرو مدحت ، داليا فاروق ، الهامي امين ، انجي محسن ،عزت غانم ، أسامة علي ، نورستا المرغني، إبراهيم ناجي، ليلى إبراهيم ، تامر توفيق، سلمى الجبالي ، أسامة جمال ، نسرين رشدي .

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك نجومها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .