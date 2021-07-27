قصي خولي يستعد لتصوير أول مسلسل من تأليفه

أعلن الممثل السوري قصي خولي خوضه مجال التأليف التلفزيوني من خلال مسلسله الجديد الذي أطلق عليه اسم الوسم، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام. ونشر قصي خولي صورة من الورق التحضيري لمسلسل الوسم الذي كتب عليه "الحلقة 1 .. النسخة النهائية.. فكرة وإشراف قصي خولي.. قصة وسيناريو وحوار بسيم الريس وقصي خولي". مسلسل الوسم من المقرر عرضه على منصة شاهد VIP، ولم يحدد قصي خولي موعد طرحه على المنصة.

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