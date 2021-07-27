شاهد.. موجة من السخرية والغضب على حفل مسار إجباري عبر فيسبوك

تسببت تذاكر حفل مسار إجباري المقرر إقامتها على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في أزمة كبيرة من قبل محبي فريق أغاني الأندر جراوند الشهير.

أعلن فريق مسار إجباري عبر فيسبوك عن إقامة حفل جديد لهم يوم الأربعاء 11 أغسطس المقبل بدار الأوبرا المصرية، دون الكشف عن موعد طرح تذاكر الحفل وأسعارها.

ورغم توضيح مسار إجباري أنه سيتم طرح التذاكر قريبا عبر الإنترنت وفي شباك تذاكر الأوبرا، إلا أن موجة من السخرية والغضب اجتاحت صفحة الحدث على فيسبوك.

تداول محبو مسار إجباري عددا من الصور والتعليقات الساخرة حول غياب وتأخر موعد طرح التذاكر حتى هذه اللحظة، إلى جانب التعبير عن تخوفاتهم من أسعار التذاكر التي أصبحت في ازدياد مستمر خلال الفترة الماضية.

ولم تعلق دار الأوبرا أو فريق مسار إجباري على أزمة تذاكر الحفل، واكتفت الفرقة بمشاركة الجمهور موعد الحدث عبر موقع فيسبوك.