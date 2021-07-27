مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح التشيكي...

وفقًا للتقرير الذي نشره موقع Prague Morning التشيكي، احتلت مصر المرتبة الثانية في قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطن التشيكي لصيف 2021، وذلك نقلا عن التقرير الذي أعده محرك البحث جوجل عن أفضل خمسة وجهات سياحية يبحث عنها المواطن التشيكي لقضاء أجازته خلال عام 2021، حيث حصدت مصر 21.845 عملية بحث على موقع جوجل خلال شهور الربيع.

وأشار موقع Prague Morning التشيكي إلي أن مصر وجهة سياحية فريدة من نوعها، حيث يمكن للزائر مشاهدة آثارها والتعرف على حضارتها العريقة والمدن النابضة بالحياة وساحل البحر الأحمر الخلاب.

وفي سياق متصل اختار موقع "تريب أدفايزر"، (Tripadvisor) والذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم، مدينة القاهرة والمنتجعات السياحية بمدينة مرسي علم كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما اختار زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير والرحلات النيلية بالقاهرة من أفضل التجارب المميزة والغير عادية على مستوى العالم، وذلك طبقا للقوائم التي نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجا بين المسافرين .

ويتم اختيار هذه القوائم طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي لتريب ادفايزر.