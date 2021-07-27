سمية الخشاب: ”‏الفلوس مبتعملش class ولا بتعمل ولاد ناس”

نشرت الفنانة سمية الخشاب، تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

و كتبت سمية الخشاب قائلة “ ‏الفلوس مبتعملش class ولا بتعمل ولاد ناس ”.

تأتي هذه التغريدة بعد ساعات من مهاجمة الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الفنانة سمية الخشاب بسبب فيديوهاتها على موقع “ سناب شات”، موضحة انها لاتقدم اي محتوى وتعتقد ان السناب شات عبارة عن مرايه.

وكانت خلافات حادة نشبت بين سمية الخشاب ومطرب المهرجانات عمر كمال بسبب كليب أغنيتهما “اوعدك” والذى طرح منذ فترة وحقق مشاهدة عبر اليوتيوب.

وبرغم إعلان المطرب عمر كمال عن نشوب خلاف مع سمية الخشاب الا انه لم يعلن بشكل كامل عن الازمة الحقيقية التي تسببت في الخلاف.

وقال عمر كمال : “سمية الخشاب فنانة كبيرة وسعيد بالتعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، ولكن زعلان منها لأنها أخلت باتفاق التعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، فالأغنية حققت نجاحاً كبيراً فى مصر ووصل عدد المشاهدات الى 10 مليون، ولكن كان من الممكن ان تحقق الاغنية ارقام مشاهدات تصل الى 30 أو 40 ، في حال اتمام اتفاقها معي”.

رد فعل سمية الخشاب

كان رد فعل الفنانة سمية الخشاب غريب للبعض حيث تجاهلت الامر تماما ولم ترد او تعلق على ما قاله المطرب عمر كمال وهو ما يعنى عدم رغبتها في الرد على الامر وفسره البعض أيضا بعدم اهتمام منها بالكليب خاصة انها لم تحرص على الدعاية له بالشكل الكافي.