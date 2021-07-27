كاني ويست يطرح ألبومه الجديد 6 أغسطس المقبل

قرر المغني الأمريكي كاني ويست طرح ألبومه الجديد Donda ، 6 أغسطس المقبل، وذلك بعد تأجيل دام لمدة عامين بحسب موقع فاريتي.
وأعلن كاني ويست، لأول مرة عن ألبوم Donda عام 2019، ثم تم تأجيله دون الإعلان عن أسباب واضحة، ثم أعيد إحياؤه مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي.
وأطلق كاني ويست، اسم Donda على ألبومه الجديد نسبة إلى اسم والدته، التي توفيت فجأة بعد إجراء جراحة عام 2007، وكان رحيلها من أكثر الأحداث المؤثرة في حياته.
تأجل موعد طرح ألبوم كاني ويست الجديد الذي كان مقررا إذاعته كاملا في منتصف يوليو الجاري، لكن مطرب الراب الشهير كان يضع بعض التعديلات الأخيرة عليه.
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