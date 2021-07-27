تفاصيل حفل وائل كفوري ونانسي عجرم في موسم "صيف جدة"

وائل كفوري ونانسي عجرم أعلنا مفاجأة جديدة لجمهورهما السعودي اليوم، وكشفا عن إحيائهما حفل معاً في جدة في موسم صيف جدة، وكشفا تفاصيل الحفل على حساباتهما بمواقع التواصل.

وائل كفوري ونانسي عجرم يجتمعان في جدة

وكشفت شركة "بنش مارك" عن مفاجأة جديدة وكبيرة للجمهور في جدة، وذلك باجتماع نانسي عجرم ووائل كفوري في حفل غنائي جديد ولأول مرة معاً، ونشرت الشركة تفاصيل الحفل المنتظر للنجمين، والذي سيقام في الخامس من شهر أغسطس المقبل في "جدة سوبر دوم"، وهو من تنظيم شركة "بنش مارك" وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.

مفاجآت نانسي عجرم ووائل كفوري في موسم الصيف

ويأتي حفل نانسي عجرم مع وائل كفوري، بعد فترة من تقديم وائل كفوري لحفل غنائي في السعودية مع إليسا في الرياض بتنظيم من شركة روتانا، في حين أحيت نانسي عجرم مؤخراً حفل في الرياض مع الفنان عاصي الحلاني وبتنظيم من شركة روتانا، قبل أن يعودا معاً مجدداً للمشاركة هذه المرة في حفل جديد في جدة بتنظيم "بنش مارك" وهو ما يعتبر من أبرز مفاجآت حفلات الصيف في جدة.

ونشرت نانسي عجرم بوستر حفلها الجديد في صيف جدة على حسابها بانستقرام، وشوقت الجمهور للحفل وقالت:"جدة.. نحن قادمون"، وكذلك نشر الفنان وائل كفوري صورة بوستر الحفل على حسابه بانستقرام وعلق عليها:"حفل جديد.. حفلات صيف جدة"، ويأتي حفل وائل كفوري مع نانسي عجرم بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الثنائي بأعمالهما الغنائية في موسم الصيف الحالي، وسيقدمان أغانيهما الجديدة في الحفل لأول مرة.

أعمال نانسي عجرم ووائل كفوري

وشهد موسم الصيف حالة نشاط فني للفنان وائل كفوري، حيث أحيا حفل جماهيري في الرياض مع إليسا، وطرح فيديو كليب أغنيته "البنت القوية"، والتي حققت نجاح كبير في موسم الصيف، قبل أن يعود بتقديم مفاجأة جديدة في دويتو أغنية "برضه بتوحشني" مع أنغام، في حين طرحت نانسي عجرم مؤخراً ألبومها الجديد "نانسي 10"، وطرحت منه عدة كليبات على قناتها بيوتيوب وآخرها كليب أغنية "سلامات"، وحقق ألبوم وأغاني نانسي عجرم نجاح وانتشار كبير بعد طرحه.