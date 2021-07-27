تطورات الحالة الصحية للنجوم..إصابة مرام البلوشي بكورونا رغم تلقيها اللقاح وتحسن وضع ياسمين عبد العزيز

مرام البلوشي وياسمين عبد العزيز ومريم حسين وعدد من النجوم العرب أقلقوا الجمهور في الأيام الأخيرة على حالتهم الصحية بسبب أزماتهم الصحية، وشهدت الساعات الأخيرة عدة تطورات في حالتهم الصحية.

إصابة مرام البلوشي بفيروس كورونا رغم تلقيها اللقاح

وكشفت الفنانة مرام البلوشي اليوم عن إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت صورة لها على حسابها بانستقرام أكدت بها إصابتها وقالت:" تأكدت اصابتي بفيروس كورونا والحمدالله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ادعولي بالشفاء وان شاءالله ارجع لعروض المسرحية"، وطمأنت مرام البلوشي الجمهور على حالتها الصحية وأكدت أن لقاح فيروس كورونا كان له أثر إيجابي في حالتها.

وقالت مرام البلوشي عن حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا:" الحمدلله على كل شي .. انا متطعمة وصابني بس الحمدلله قادرة اتنفس ومسيطرة على الحرارة ..ادعولي.. كورونا ما تخوفني اصلاً فكة صار فيني ومتطعمة اقوى درع صار عندي"، ووعدت مرام البلوشي الجمهور بالعودة قريباً لعروضها المسرحية وقالت:" راجعة لكم بالعروض بعد شفائي واتمام فترة حجري ان شاء الله".

تحسن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

وكشف شقيق ياسمين عبد العزيز عن تطورات جديدة في حالتها الصحية بعد مغادرتها العناية المركزة منذ أيام، وأكد في تدوينة له استقرار حالتها الصحية وتحسنها واستجابتها للعلاج وقال:" ياسمين كويسة وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتعافي الحمد لله كلها أيام .. اطمنوا"، وذلك بعدما كشف مؤخراً عن استعدادها لمغادرة المستشفى خلال 10 أيام، وذلك بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين وإصابتها بعدة مضاعفات بعدها.

مريم حسين تقلق الجمهور

وكانت الفنانة مريم حسين قد نشرت عبر حسابها على "سناب شات" صورة يظهر فيها جهاز الفحص الخاص بفيروس كورونا والذي كشف عن إيجابية عينة الفنانة المغربية وإصابتها بالفيروس، مريم حسين طلبت من خلال الصورة التي قامت بنشرها الدعاء من متابعيها على مواجهة هذه الإصابة وأن تعود من جديد لحياتها الطبيعية فكتبت تعليقا مختصرا قالت فيه: "دعواتكم"، وأقلقت الجمهور بسبب عدم كشفها عن تفاصيل حالتها الصحية.

إيمي سمير غانم تدعو لوالدتها بعد شائعات وفاتها

وما زالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى وتتلقى جرعات الأكسجين حتى الآن، ولم تكشف أسرتها عن تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية، وذلك بعد القلق على حالتها خاصة بعد تداول شائعات وفاتها، ونشرت إيمي سمير غانم أول تعليق بعد هذه الشائعات ودعت لوالدتها وقالت:" ارجو الدعاء لها، ربنا يشفيها".