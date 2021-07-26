"الحالة مستقرة"..نجل خالد سامي يشارك الجمهور بتفاصيل جديدة عن الوضع الصحي لوالده

خالد سامي النجم السعودي القدير، مازالت حالته الصحية محل اهتمام متابعيه الذين يحرصون على ابنه تركي عن حالته باستمرار، حيث قرر تركي الكشف عن تطورات حالة والده عبر تغريدة نشرها على تويتر.

"مازال في غيبوبة".. تطورات حالة خالد سامي

تركي خالد سامي كشف عن تطورات الحالة الصحية لوالده الذي يرقد في غيبوبة منذ فترة، وكتب: "كنت مع الدكتورة قبل شوي، لا تزال الحالة مثل ما دوت الخليج لكن مستقرة، درجة الوعي نفسها ولا يزال بغيبوبة وعلى جهاز التنفس الصناعي وعلى غسيل الكلى، لا جديد للآن لكن الحمد لله الحالة مستقرة وهذا شي مهم يارب تتحسن حالته ويتجاوب جسمه مع العلاج، أنا معه يوميًا أقول له قصص وادعي له يارب تقبل".

نجل خالد سامي يشكر جمهور والده

وتابع تركي خالد سامي في تدوينة أخرى: "شكرًا لكل من سأل، وثقوا لو استجد شي بكتب على طول، يارب تعديها علينا على خير، ما راح اترك ابوي ابدًا وبكون معه بذي الفترة والفترة القادمة ان شاء الله"، وواصل جمهور الفنان القدير الدعاء له بالشفاء العاجل، ومغادرة المستشفى قريبًا.

ومؤخرًا كان نجل خالد سامي قد أكد أن والده يعاني من التهاب تسبب في إرهاق جسده وضعف الجهاز المناعي، وأشار إلى أن الطبيب أوضح أن الإلتهاب الذي يواجهه الفنان السعودي صعب علاجه في ظل وضعه الصحي الحالي.

تفاصيل مقلقة في حالة خالد سامي خلال الأسابيع الماضية

كذلك قد فاجئ الجمهور بتغريدة سابقة في بداية شهر يوليو الجاري أكد فيها أن والده يمر بظروف صحية صعبة، وأن قلبه توقف لمدة 4 دقائق، لكنه عاد للحياة بعد الإنعاش، فكتب عبر تويتر: "لا حول ولا قوة إلّا بالله، قدر الله وما شاء فعل، قلب أبوي رجع وقف لمدة 4 دقائق ورجع بعد الإنعاش". وتابع في تغريدته: "لكن الحالة مو مستقرة ابدًا، يارب لا تفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة، تكفون دعواتكم أن ربي يعديها على خير".

وفي يونيو الماضي، كشف نجل الفنان القدير أن قلب والده توقف عن النبض فجأة وعاد للنبض بعد 5 محاولات للإنعاش، وأوضح حينها أن والده غائب عن الوعي، وأضاف: "اليوم كنت بفقد ابوي وربي لطف الحمد لله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاولة لإنعاشه وإنقاذ حياته والحمد لله رجع القلب ينبض، ولكن الآن والدي غايب عن الوعي بانتظار النتائج والله يعديها علينا على خير، مافي كلام يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم".

