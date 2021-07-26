زهرة الخرجي تتعرض لأزمة صحية وتناشد الجمهور الدعاء لها

زهرة الخرجي أعلنت عن تعرضها لأزمة صحية طارئة مناشدة جمهورها الدعاء لها من دون أن تكشف عن طبيعة وعكتها، بينما سارع زملائها النجوم الى رفع الدعاء لها في ظل تساؤلات الجمهور حول ما اذا كانت مصابة بكورونا او اذا كانت ستنسحب من مسرحية "المهمة الصعبة" التي كانت تشارك فيها خلال الأيام الماضية على غرار خطوة زميلها الكويتي عبد الرحمن العقل الذي أصيب بكورونا قبل يومين وانسحب من المسرحية.

زهرة الخرجي تتعرض لأزمة صحية

الفنانة الكويتية زهرة الخرجي كشفت عن اصابتها بوعكة صحية طارئة من دون أن توضح ماهية هذه الأزمة، مكتفية بكتابة مناشدة على حسابها على انستغرام للدعاء لها وتضمن :"الله يشافيني ويعافيني، ادعوا لي بالشفاء والله يشفي كل مريض بإذن الله الواحد الأحد".

وتفاعل النجوم مع تدوينة زهرة الخرجي متمنين لها الشفاه العاجل والخروج من أزمتها على خير وسلامة وبينهم فهد البلوشي، وصفاء الهاشم، محمد الشعيبي، والآء الوزان، وغيرهم.

وتساءل الجمهور عن طبيعة مرض زهرة الخرجي حيث رجح بعض المتابعين بأن تكون مصابة بفيروس كورونا وربطوا ذلك بإصابة سابقة لزميلها في نفس المسرحية التي شاركت فيها "المهمة الصعبة" قبل أيام والذي أعلن انسحابه من العمل بسبب تأكد اصابته بجائحة كورونا.

تفاصيل مسرحية "المهمة الصعبة" وآخر أعمال زهرة الخرجي

مسرحية المهمة الصعبة تم بدء عرضها خلال أيام عيد الأضحى حيث يتواصل العرض حاليا، وهي وهي من تأليف عبدالعزيز المسلم وإخراج عبدالله المسلم، وتجمع المسرحية حشد من النجوم وأبرزهم جمال الردهان، وعبدالرحمن العقل الذي انسحب قبل أيام من المسرحية جراء اصابته بفيروس كورونا، ومرام البلوشي وعبدالله الحمادي ومحمد عاشور وأحمد التمار وسعيد السعدون، الى جانب زهرة الخرجي التي لم تحسم بعد مصير مواصلتها المشاركة في المسرحية بعد أزمتها الصحية.

زهرة الخرجي كانت قد أعلنت مع بداية شهر يونيو ايضا عن مشاركتها في مسلسل جديد بعنوان "حبي الباهر" الذي يشارك في بطولته جاسم النبهان، وإبراهيم الحربي، وفوز الشطي، وحمد أشكناني، وغيرهم من نجوم الخليج، وهو من تأليف علياء الكاظمي ومن إخراج خالد جمال.

وينتمي العمل للدراما الاجتماعية ويناقش مجموعة من القضايا المتنوعة مثل قضية الاختلاف الطبقي، إلى جانب مسحة كوميدية خفيفة تتخلل الأحداث.