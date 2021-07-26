محمد صلاح ورامز جلال والنجوم يهنئون هداية ملاك وسيف عيسى بالفوز ببرونزيتي التايكوندو بأولمبياد طوكيو

هداية ملاك لاعبة التايكوندو المصرية حققت إنجازًا جديدًا اليوم الإثنين، بعدما حصدت الميدالية البرونزية بمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، حيث فازت هداية على الأمريكية بيج ماكفرسون، بعدما خاضت دور الترضية أمام ماليا ميل، لاعبة تونجا، وفازت عليها بنتيجة 19-0.

وحصلت هداية على الميدالية البرونزية في وزن 67 كجم للسيدات في التايكوندو، وأعقبها زميلها سيف عيسى بميدالية أخرى في وزن 80 كجم رجال.

محمد صلاح يهنئ هداية ملاك

وتعد تلك الميدالية البرونزية دوت الخليج الثانية في تاريخ هداية ملاك، بعد التي حققتها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وحرص عدد من الجمهور والمشاهير على دعم لاعبة التايكوندو المصرية وزميلها بعد حصولهما على ميداليتين برونزيتين ومن بينهم لاعب منتخب مصر لكرة القدم، محمد صلاح.

محمد صلاح كتب عبر حسابه على تويتر: "مبروك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي".

شيكو نبيل الحلفاوي يدعمان هداية ملاك

الفنان شيكو نشر صورة لهداية ملاك وزميلها لاعب التايكوندو سيف عيس عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلًا: "هداية ملاك وسيف عيسي شرفتوا مصر.. مبروك يا ابطال مصر"، بينما الفنان نبيل الحلفاوي فكتب على تويتر: "هداية ملاك وسيف عيسى.. شكرا.. دعواتنا لبقية البعثة بتحقيق المزيد".

رامز جلال وإبراهيم فايق يعلقان على فوز هداية ملاك بالميدالية البرونزية

أما الإعلامي إبراهيم فايق فهنأ هداية ملاك وكتب عبر تويتر: "هداية ملاك.. سيف عيسى.. أول أيام فرحتنا في الأولمبياد بالميداليات البرونز.. مبروك لأبطالنا في التايكوندو والنهارده كان يوم مميز على صعيد المشاركات في سلاح الشيش وكان ممكن نحقق ميدالية برضه.. كل التوفيق في اللي جاي، وكل الدعم والمساندة للي حاول واجتهد ومقدرش".

الفنان رامز جلال نشر صورة هداية ملاك وسيف عيسى عبر انستجرام، وعلق قائلًا: "الف الف الف مبروك الف الف الف نهار ابيض هداية ملاك وسيف عيسى، رفعتوا راس مصر، وشدوا حيلكم يا ابطال مصر في اولمبياد طوكيو".