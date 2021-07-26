بعد بهاء سلطان وتامر وشيرين.. دياب يكشف أزمته مع نصر محروس:"عطلني وعاملني بشكل غير لائق"

المطرب المصري دياب فاجئ الجمهور خلال الساعات الماضية بالكشف عن وجود أزمة بينه وبين المنتج الشهير نصر محروس، تسببت في تعطيله لأعوام كثيرة بسبب بعض بنود التعاقد بينهما.

دياب أعلن عن وجود أزمة بينه وبين نصر محروس وكشف عن تفاصيلها من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وأكد أنه تعاقد مع نصر منذ عام 2004، لمدة 7 سنوات كان من المفترض أن يقدم خلالهم 7 ألبومات، لكنه في الواقع لم يقدم سوى ألبوم واحد "العو" في عام 2009.

المطرب دياب

ولفت دياب إلى أنه قبل فترة من طرح الألبوم قرر نصر محروس إلغاء العقد القديم والتعاقد مجددًا على التعاون لمدة 8 سنوات يتم فيهم تقديم 8 ألبومات وينتهي التعاقد في 2018، إلا أنه طوال تلك الفترة لم يقدم دياب سوى ألبوم واحد أيضًا، موضحًا أنه قبل انتهاء مدة ذلك العقد بفترة اقترح دياب على نصر محروس تجديد التعاقد ولكن مع تقليل نسبة محروس المادية، حيث كان يحصل على 50 بالمائة من أي أجر يحصل عليه دياب مقابل حفل أو برنامج أو فعاليات أخرى يحييها.

كما طلب دياب أن يتم تكثيف حالة العمل بدلًا من تعطله بهذا الشكل، إلا أن نصر محروس واجه كلامه بطريقة صعبة ومهينة وعامله بشكل غير لائق، بحسب وصف دياب، إلا أن الأخير قرر أن يواصل تقديم واجباته تجاه شركة فري ميوزيك وفضّل عدم مقاضاة نصر محروس خاصة وأنه هو من أعطاه الفرصة في بدايته.

وشدد دياب على أنه حاول أكثر من مرة على إنهاء تلك الأزمة بالتراضي خاصة وأنه يعتبر نفسه في بداية مشواره الذي تعطل بسبب ما فعله نصر محروس معه، كما أنه كان حريصًا على عدم التفكير في الزواج إلا عندما اقترب عقده على الانتهاء، بسبب الأمور المادية التي كانت تسبب له أزمة، لافتًا إلى أن نصر محروس يضع دائمًا بند في تعاقداته مع النجوم، تجعل عدد السنوات المتعاقد عليها غير مهمة، ويكون انتهاء التعاقد مرتبطًا فقط بانتهاء الألبومات المتفق عليها، والتي لم يتم تنفيذها كل عام مثلما ذكر في العقد، وهو ما يجعل المطرب مرتبطًا بالشركة لفترة أطول من عدد سنوات التعاقد.

بهاء سلطان

الفنان بهاء سلطان كان قد سبق دياب في الحديث عن أزمته مع المنتج المصري، حيث بدأت أزمة الثنائي قبل أكثر من 8 سنوات، وهي مدة غياب سلطان عن الغناء وإطلاق الألبومات، وذلك بسبب رغبته في فسخ التعاقد معه في الوقت الذي يتمسك به محروس بتعاقده معه، بعد تعاون فني بينهما امتد لسنوات منذ اكتشف محروس لبهاء سلطان وتقديمه لأول مرة في نهاية التسعينيات، وتبادل الطرفان الاتهامات قبل فترة وشهدت أزمتهما تدخل عدة أطراف للصلح بينهما ومن بينهم الفنانة إسعاد يونس.

وتسببت الأزمة في توقف بهاء سلطان عن تقديم أعمال جديدة طوال تلك الفترة، قبل أن يحصل مؤخراً على حكم قضائي ضد محروس بفسخ التعاقد بعد تسليم الأعمال المتبقية في تعاقدهما السابق، وهو ما جعل الجمهور يعتقد أن أزمتهما انتهت خاصة مع تداول أخبار حول تعاقد بهاء سلطان مع شركة "روتانا"، قبل أن تنتهي الأزمة بجلسة صلح وبإعادة التعاون بينهما.

شيرين عبد الوهاب

الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب كانت من بين نجوم الشركة التي كانت طرفًا في أزمة سابقة مع المنتج الشهير، وامتدت تلك الأزمة لعدة أشهر، وهو ما دفع نقابة المهن الموسيقية للتدخل من أجل إنهاء تلك المشكلة وذلك بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين، والتي انتهت بالانفصال الفني بين شيرين ونصر، مقابل أن تدفع شيرين قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقدها مع نصر وقيمته 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعويض مادي عن نسبته في حفلات شيرين والتي لم يحصل عليها نصر بحسب ما تردد وقتها، وتم تقديرها حينها بمبلغ نصف مليون جنيه، وبالفعل تم دفع الشرط الجزائي ونسبته في الحفلات وانتهت أزمتهما.

تامر حسني

الفنان تامر حسني أيضًا كان من بين النجوم الذين وقعوا في أزمة مع المنتج نصر محروس، حيث طالبه الأخير بدفع 81 مليون قيمة الشرط الجزائي بسبب تعاونه في تصوير فيديو كليب مع شركة إنتاج أخرى، إلا أن الأزمة لم تستمر طويلًا وانتهى التعاقد بينهما بالتراضي وانتقل حينها تامر حسني إلى شركة عالم الفن من أجل إنتاج ألبوماته.

