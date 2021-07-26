الأنف قد يكشف لماذا يصاب بعض الناس بـ”كوفيد-19” الحاد

تحدث أول مواجهة للجسم مع فيروس SARS-CoV-2، المسبب لـ"كوفيد-19"، في الأنف والحلق أو البلعوم الأنفي.

وتشير دراسة جديدة في مجلة Cell إلى أن الاستجابات الأولى في ساحة المعركة هذه تساعد في تحديد من سيصاب بمرض حاد ومن سيتغلب عليه بمرض خفيف أو من دون مرض.

وبناء على العمل الذي نُشر العام الماضي لتحديد الخلايا المعرضة لـ SARS-CoV-2، قام فريق من المتعاونين في مستشفى بوسطن للأطفال، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمركز الطبي بجامعة ميسيسيبي، برسم خريطة شاملة لعدوى SARS-CoV-2 في البلعوم الأنفي. وحصلوا على عينات من مسحات أنف 35 بالغا مصابين بـ"كوفيد-19" من أبريل إلى سبتمبر 2020، تتراوح من الأعراض الخفيفة إلى الحالات الحرجة. كما حصلوا على مسحات من 17 شخصا خاضعين للمراقبة وستة مرضى تم تنبيبهم ولكن لم يكن لديهم "كوفيد-19".

ويقول الدكتور خوسيه أوردوفاس مونتانيز، من مستشفى بوسطن للأطفال، الباحث الأول المشارك في الدراسة مع الدكتور بروس هورويتزشاليك، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وسارة غلوفر، من جامعة ميسيسيبي: "العديد من الدراسات التي تبحث عن عوامل تنبئ بالمخاطر بحثت عن بصمات في الدم، ولكن قد لا يكون الدم هو المكان المناسب للبحث".

ساحة المعركة الأولى لـ"كوفيد-19": البلعوم الأنفي

للحصول على صورة مفصلة لما يحدث في البلعوم الأنفي، قام الباحثون بتسلسل الحمض النووي الريبوزي في كل خلية، خلية واحدة في كل مرة. (للتعرف على كل العمل الذي استلزم ذلك، أسفرت كل مسحة مريض عن 562 خلية في المتوسط).

ومكنت بيانات الحمض النووي الريبوزي الفريق من تحديد الخلايا الموجودة، والتي تحتوي على الحمض النووي الريبوزي الذي نشأ من الفيروس، وهو مؤشر على الإصابة، وأي منها الجينات التي كانت الخلايا تعمل وتتوقف استجابة لذلك

وسرعان ما أصبح واضحا أن الخلايا الظهارية المبطنة للأنف والحنجرة تخضع لتغييرات كبيرة في وجود SARS-CoV-2.

وتنوعت الخلايا في النوع بشكل عام. وكانت هناك زيادة في إفراز الخلايا الكأسية المنتجة للمخاط. وفي الوقت نفسه، كان هناك خسارة مذهلة في الخلايا الهدبية الناضجة، التي تكتسح المسالك الهوائية، جنبا إلى جنب مع زيادة الخلايا الهدبية غير الناضجة (التي ربما كانت تحاول التعويض).

ووجد الفريق الحمض النووي الريبوزي لـSARS-CoV-2 في مجموعة متنوعة من أنواع الخلايا، بما في ذلك الخلايا الهدبية غير الناضجة وأنواع فرعية محددة من الخلايا الإفرازية والخلايا الكأسية والخلايا الحرشفية.

والخلايا المصابة، بالمقارنة مع الخلايا غير المصابة "المارة"، كان لديها المزيد من الجينات التي تشارك في الاستجابة المثمرة للعدوى.

استجابة مناعية مبكرة فاشلة

وجاءت النتيجة الرئيسية عندما قارن الفريق المسحات الأنفية البلعومية من أشخاص لديهم شدة مختلفة من مرض "كوفيد-19":

- في الأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19" الخفيف أو المعتدل، أظهرت الخلايا الظهارية تنشيطا متزايدا للجينات المشاركة في الاستجابات المضادة للفيروسات، خاصة الجينات التي يحفزها النوع الأول من الإنترفيرون، وهو إنذار مبكر جدا يحشد الجهاز المناعي الأوسع.

- في الأشخاص الذين طوروا "كوفيد-19" بشدة، والذي يتطلب تهوية ميكانيكية، كانت الاستجابات المضادة للفيروسات ضعيفة بشكل ملحوظ. وعلى وجه الخصوص، كان لخلاياها الظهارية استجابة صامتة للإنترفيرون، على الرغم من احتوائها على كميات كبيرة من الفيروسات.

وفي الوقت نفسه، كانت مسحاتهم تحتوي على أعداد متزايدة من البلاعم والخلايا المناعية الأخرى التي تعزز الاستجابات الالتهابية.

ويقول أوردوفاس مونتانيز: "كل شخص مصاب بكوفيد-19 كان لديه استجابة ضعيفة للإنترفيرون في الخلايا الظهارية في وقت مبكر، ولم يكن قادرا على تكثيف الدفاع. إن الحصول على الكمية المناسبة من الإنترفيرون في الوقت المناسب يمكن أن يكون في صلب التعامل مع SARS-CoV-2 والفيروسات الأخرى".

تعزيز استجابات الانترفيرون في الأنف؟

كخطوة تالية، يخطط الباحثون للتحقيق في سبب استجابة الإنترفيرون الخافتة في البلعوم الأنفي، والتي تشير الأدلة إلى أنها قد تحدث أيضا مع المتغيرات الجديدة لـ SARS-CoV-2. سوف يستكشفون أيضا إمكانية زيادة استجابة الإنترفيرون لدى الأشخاص المصابين بعدوى "كوفيد-19" المبكرة، ربما باستخدام رذاذ الأنف أو القطرات.

ويوضح أوردوفاس مونتانيز: "من المحتمل، بغض النظر عن السبب، أن الأشخاص الذين لديهم استجابة صامتة للإنترفيرون سيكونون عرضة للإصابة بعدوى في المستقبل بعد كوفيد-19. السؤال هو، كيف تجعل هذه الخلايا أكثر استجابة؟".