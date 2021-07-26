يحيى الموسيقار هشام خرما حفلاً غنائيًا يوم السبت المقبل داخل مكتبة الإسكندرية ضمن موسم حفلات الصيف، ومن المتوقع أن يضفى "خرما" على الحفل جوًا من السحر والجمال، من خلال موسيقاه الجديدة التى تمزج بين الآلات الموسيقية الغربية والشرقية، ويقدم فى الحفل عددا من مقطوعاته المتميزة، والتى من بينها "كن وسهلة وبسيطة واليقين، كما يحيى حفلا غنائى أيضًا يوم 2 أغسطس المقبل على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن الموسيقار هشام خرما شارك في العديد من المناسبات الدولية والمحلية مع العديد من الموسيقيين والفنانين، ففي عام 2018 شارك الموسيقار عمر خيرت فعاليات تكريم ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث قام الموسيقار عمر خيرت بتقديم لحن الشروق وتبعه خرما بتقديم لحن الغروب، في نفس العام شارك خرما في فعاليات منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، حيث قام بوضع الموسيقى التصويرية لافتتاح وفعاليات المنتدى.

كما تعاون مع المطربة الهندية تانفي شاه نجمة فيلم Slumdog Millionaire فى عملها الفنى ولدت حرة "Born Free" والذي سيتم إطلاقه قريبا، وكانت آخر أعماله الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية" الذي تم عرضه في رمضان 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسبوع المقبل.. حفلان لهشام خرما في الإسكندرية ودار الأوبرا بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.