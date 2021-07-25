كواليس طريفة لإلهام الفضالة مع أطفال مسلسل "من بعدي الطوفان" وظهور جديد مع شهاب جوهر..بالفيديو

إلهام الفضالة كشفت عن بعض من الصور والفيديوهات من كواليس مسلسلها الجديد "من بعدي الطوفان"، كما لفتت الأنظار بظهورها مع زوجها الفنان شهاب جوهر.

إلهام الفضالة تغني في كواليس مسلسل "من بعدي الطوفان"

إلهام الفضالة نشرت عبر حسابها على "سناب شات" أكثر من فيديو أثناء تواجدها مع مجموعة من الأطفال في كواليس مسلسل "من بعدي الطوفان"، الفنانة الكويتية ظهرت في الفيديو أثناء حديثها بشكل طريف مع الأطفال، بينما عبرت طفلة عن حبها الكبير للنجمة الكويتية لدرجة جعلتها تخجل، بينما أكدت إلهام الفضالة على حبه الكبير لهم جميعا، كما قامت بالغناء معهم بشكل عفوي أثار إعجاب الجمهور وحقق الفيديو كذلك آلاف المشاهدات منذ نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ظهور جديد يجمع إلهام الفضالة بشهاب جوهر

إلهام الفضالة نشرت كذلك عبر حسابها على "انستجرام" صورة جديدة تجمعها بزوجها الفنان الكويتي شهاب جوهر من كواليس المسلسل، وعلقت على الصورة بشكل مختصر فكتبت: "مساء الخير من كواليس تصوير مسلسل (من بعدي الطوفان)" كما أشاد تيار واسع من الجمهور بالظهور الجديد لكل من الفنانة الكويتية وزوجها شهاب جوهر الذي يشاركها في بطولة مسلسل "من بعدي الطوفان" حيث يقدم شخصية "درويش" بينما تقدم إلهام الفضالة شخصية "أنيسة".

إلهام الفضالة قد قامت بنشر العديد من الصور الخاصة بكواليس المسلسل في الأسابيع الماضية وكشفت عن بعض من ملامح الصراع الذي سوف يقع بين بطلي العمل إلهام الفضالة وشهاب جوهر، ويتعاون كذلك في بطولة المسلسل كل من شهد سلمان، وفهد باسم، وشوق الهادي، وصمود المؤمن.

تفاصيل زواج إلهام الفضالة وشهاب جوهر

إلهام الفضالة النجمة الكويتية قد فاجئت الجمهور بالإعلان عن خبر زواجها خلال الأيام الماضية من الفنان شهاب جوهر، وأكدت أنه تم عقد قرانها مؤخرًا على الفنان الكويتي، وعلقت على الصورة التي ظهرت فيها بفستان زفاف من كواليس مشهد زواجها في مسلسل "أمينة حاف" الذي عرض في رمضان الماضي، وقالت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر".

إلهام الفضالة علقت كذلك على الجدل الذي حدث بسبب طلاقها من زوجها السابق وكتمان نبأ ارتباطها بشهاب جوهر إلى أن أعلنت عنه، حيث نشرت مقطع فيديو عبر "سناب شات" وقالت فيه: "كثرة الأقاويل وكثرة الحكي، أنا من الناس اللي طول عمري تعرفوني ما أتكلم في حياتي الخاصة في السوشيال ميديا أبداً، نعم كنت امرأة منفصلة ولم أتكلم عن طلاقي ولا عن سبب طلاقي ولا عن حياتي المأساوية اللي كنت أعيشها.. صبرت وصبرت.. وجاء اليوم اللي اخدت فيه قرار صحيح علشان أحافظ على بناتي".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة إلهام الفضالة على "انستجرام".