شاركت الفنانة ياسمين صبري ، جمهورها بإطلالة رياضية جديدة من الجيم الخاص بها، ونشرت صورتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وظهرت الفنانة ياسمين صبري ، في الملابس الرياضية برشاقة ملحوظة،كما نالت صورتها تفاعل كبير من متابعينها بالتعليقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. ياسمين صبري تبرز رشاقتها في الملابس الرياضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.