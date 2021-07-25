شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف موعد مغادرتها المستشفى وتفاصيل جديدة عن حالتها الصحية

ياسمين عبد العزيز شغلت الجمهور على حالتها الصحية بعد أزمتها الأخيرة وبعد التطورات في حالتها ومغادرتها غرفة العناية المركزة أخيراً، وكشف شقيقها وائل عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" لعمرو أديب عن تفاصيل جديدة عن حالتها وموعد مغادرتها المستشفى.

شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن موعد مغادرتها المستشفى

وطمأن وائل عبد العزيز الجمهور على الحالة الصحية لشقيقته ياسمين عبد العزيز بعد التطورات الاخيرة في حالتها ومغادرتها غرفة العناية المركزة، وقال إن حالة ياسمين عبد العزيز ما زالت مستقرة في الوقت الحالي، وأن الأطباء أخبروهم بانها ستغادرة المستشفي في خلال أسبوع أو 10 أيام، ولكنه أشار إلى ان ياسمين عبد العزيز ما زالت مريضة والأسرة تريد الإطمئنان عليها أكثر في الفترة المقبلة.

تطورات جديدة في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

وأضاف وائل عبد العزيز في تصريحاتها إن ياسمين عبد العزيز لم تدخل في غيبوبة في الأزمة الأخيرة ولكنها خضعت لعملية جراحية وخضعت في اليوم التالي عملية أخرى، وقال إن إجراء عملتين في يومين أمراً ليس سهلاً، وشعرت بآلام كبيرة، ولكنها أصبحت أفضل بفضل دعوات الجمهور وجهود الأطباء وتحسنت حالتها، وسمح الأطباء بمغادرتها العناية المركزة ونقلها لغرفة عادية مع منع الزيارات عنها هذه الفترة، ومستمرة في الحصول على أدويتها.

وقال شقيق ياسمين عبد العزيز أنه لن يستطيع الحديث حول وجود خطاً بي في حالتها، ولكن ما يهمه أن تتعافى من أزمتها هذه الفترة، وترك أزمة الخطأ الطبي للجهات المعنية والنقابات، وأضاف إنه خلافه مع ياسمين عبد العزيز انتهى، وأنه يحبها كثيراً ولابد أن يساندها في أزمتها الصحية، وزارها في المستشفى وتحدث معها، ولكنها قليلة الكلام بسبب أزمتها الصحية، وأشار إلى ان دعوات الجمهور كانت لدعم كبير لها في أزمتها الصحية.

ياسمين عبد العزيز تغادر العناية المركزة

وكان الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز قد كشف مؤخراً مغادرة ياسمين للعناية المركزة وقال على حسابه بفيسبوك: "الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة اسبوعين خوفا عليها، حيث ان الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة.. حتى استقرار الحالة.. اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني.. شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها.. ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".

الصور مأخوذة من حساب ياسمين عبد العزيز ووائل عبد العزيز على انستقرام وفيسبوك.