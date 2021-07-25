نيللي كريم ترقص وتغني في حفل مصطفى قمر وتستعيد ذكريات ثنائيتهما في "حبك نار".. بالفيديو

نيللي كيم خطفت الأنظار الليلة على مواقع التواصل بعد تداول فيديو لها وهي ترقص وتغني في حفل الفنان مصطفى قمر في الساحل الشمالي، ورقصت نيللي كريم وتافعلت مع مصطفى قمر في حفلته وصعدت بجانبه على المسرح.

نيللي كريم تخطف الأنظار في حفل مصطفى قمر

وتواجدت الفنانة نيللي كريم في حفل الفنان مصطفى قمر الليلة في الساحل الشمالي، وخطفت الأنظار بمفاجأتها الجمهور في الحفل بالصعود على خشبة المسرح مع مصطفى قمر، وشاركته بعض فقرات الحفل، ورقصت وتفاعلت مع أغانيه وكذلك شاركته الغناء، ونشر الفنان مصطفى قمر عدة فيديوهات لمشاركة نيللي كريم في حفله، ووجه إليها رسالة قائلاً:" نورتيني يا نيللي"، ونشر عدة فيديوهات أخرى له من الحفل.

نيللي كريم ومصطفى قمر يستعيدان ذكريات "حبك نار"

وحاز مقطع مشاركة نيللي كريم لمصطفى قمر في أغنية "حبك نار" في الحفل على اعجاب الجمهور وتفاعلهم على مواقع التواصل، وذلك بعد التفاء الثنائي مرة أخرة بعد ثنائيتهما في فيلم "حبك نار" عام 2004، وقدم به مصطفى قمر أغنية "حبك نار"، وشاركت أيضاً نيللي كريم مصطفى قمر في أغنيته الشهيرة "الليلة دوب" في الحفل.

أعمال نيللي كريم ومصطفى قمر الفنية

نيللي كريم شاركت في شهر رمضان الماضي في بطولة مسلسل "ضد الكسر" وهو العمل الذي تعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان محمد فراج، ولقاء الخميسي، ومصطفى درويش، وتارا عماد، وهشام إسماعيل، والعمل من تأليف أحمد حسني، وعمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

وتشارك نيللي كريم خلال الفترة الحالية في العديد من الأعمال السينمائية بعضها تظهر فيها كضيفة شرف مثل فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني، وفيلم "30 مارس" مع كل من الفنان أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني، كما تشارك في فيلم جديد يحمل عنوان "العميل صفر"، في حين قدم مصطفى قمر في موسم رمضان الماضي المسلسل الكوميدي "فارس بلا جواز" والذي شارك به عدد من النجوم كضيوف شرف في حلقات المسلسل.