ابنة أحمد بدير وحفيدته تنجوان من حريق هائل في منزلهما وتنشر صور آثار الحادث

ابنة الفنان أحمد بدير أقلقت الجمهور اليوم بعدما كشفت عن تعرض منزلها لحريق هائل، ونجت من الموت والحريق مع ابنتها، وكشفت تفاصيل الحريق وأسبابه واستعرضت الخسائر وآثار الحادث في المنزل على حسابها بفيسبوك.

ابنة أحمد بدير تنجو من حريق هائل في منزلها

ونشرت سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، صوراً على حسابها بفيسبوك كشفت بها عن تعرض منزلها لحريق هائل، واستعرضت آثار الحريق والخسائر في منزلها، وقالت إنها نجت من الموت مع ابنتها بعد تعرض المنزل للحريق المفاجيء وقالت في تعليقها على فيسبوك:" الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا انا وبنتي فى اللحظه المناسبة من حريق كبير فى شقتي بسبب انفجار مكيف واحنا نايميين امبارح".

ابنة أحمد بدير تكشف سبب حريق منزلها

وكشفت ابنة أحمد بدير عن سبب حريق منزلها وذلك بعد حدوث انفجار في مكيف الهواء، وتابعت في تعليقها:" الحمد لله على كل حاجة وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يارب طالما انا وبنتي طلعنا بسلام، خلي بالكم قوى من التكييفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول وبلاش تناموا وانتم مشغلينها وربنا يسترها علينا وعلى اهالينا وعلى ولادنا جميعا يارب.. آسفة على بشاعة الصور بس دى تذكرة ليا عشان دايما اعرف ربنا بيحبني انا وبنتي قد ايه وحمانا ونجانا من ايه.. الف حمد وشكر ليك يارب".

ابنة أحمد بدير تقلق الجمهور بعد حريق منزلها

وتلقت سارة بدير عشرات الرسائل والتعليقات من متابعيها وأصدقائها للإطمئنان عليها بعد الحريق في منزلها، وتلقى ابنة أحمد بدير اهتمام ومتابعة من الجمهور خاصة بعد ظهورها على مواقع التواصل في السنوات الأخيرة، وخطفت الأنظار بجمالها وكذلك بسبب أزمتها مع الإعلامية مي العيدان مؤخراً، ولدى احمد بدير ابنتين وهما دعاء وسارة، ولا يحبذ نشر صوره العائلية عبر الاعلام حيث من المعروف عنه تكتمه على خصوصيات اسرته، قبل ظهور سارة في أكثر من مناسبة مؤخراً.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد بدير في موسم رمضان الماضي في مسلسل "المداح"، وتلقى تكريم خاص في الدورة الأخيرة من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام القصيرة على مجمل مسيرته الفنية ومشواره الطويل في السينما.