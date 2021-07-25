أنغام وتامر عاشور ومحمد الشرنوبي يتألقون بحفلتهم في "صيف جدة".. فيديو وصور

أنغام أحيت الليلة حفلها الغنائي في جدة، وشاركت في الحفل مع تامر عاشور ومحمد الشرنوبي في حفلات صيف جدة، وتألق الثلاثي في الحفل، ولاقت فقرة أنغام تفاعلاً كبيراً من الجمهور على مواقع التواصل.

أنغام تشعل ليلتها الغنائية في صيف جدة

وبدأ الحفل بفقرة المطرب محمد الشرنوبي والذي قدم مجموعة من أغانيه قبل أن يصعد تامر عاشور لاستكمال الحفل، وأطرب الجمهور بأغانيه وعلى رأسها "باي باي" و "أصلي مدلعها" و"عشت معاك حكايات" و"كلموها عني" وغيرها، قبل أن تصعد أنغام إلى خشبة المسرح لتختتم الحفل بوصلة طربية من مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة والخليجية، وتألقت أيضاً بإطلالتها في الحفل والتي حازت على اعجاب الجمهور وتفاعلهم على مواقع التواصل.

تامر عاشور يوجه رسالة بعد حفله في جدة

وقدمت الفنانة أنغام في الحفل عدة أغاني مثل "حالة خاصة" و"بحبك وحشتيني" و"ولا دبلت" و"سكت ليه" و"لا تهجي" و"بخاف أفرح"، وشارك محمد الشرنوبي معها الغناء في إحدى أغنياتها على المسرح، ووجه الشرنوبي رسالة إلى الجمهور على حسابه بتويتر بعد الحفل وقال:" النهاردة يوم من أسعد ايام حياتي .. احساس عمري ما حسيت بيه قبل كده.. فرحه وخوف وذهول بحب الناس اللي عمري ما كنت اتخيله".

محمد الشرنوبي يعلق على حفله في جدة

وتابع محمد الشرنوبي في رسالته:" شكرا جدا للجمهور السعودي ويارب اكون اسعدتكم زي ما انتوا مليتوا قلبي فرح وسعادة.. شكرا شركة بنش مارك على التنظيم الرائع.. و اخيرا شكرا للهيئة العامة للترفيه و معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمك و مساعدتك"، ونشر أيضاً الفنان تامر عاشور رسالة إلى الجمهور بعد حفله في الرياض، وقال على حسابه بتويتر:" دوت الخليج دي حفلاتنا في المملكة في اكبر قبة في العالم.. كل الشكر للجمهور العظيم وكل الشكر لهيئه الترفيه وحبيبي واخي معالي المستشار تركي آل الشيخ، وشركة بينش مارك العظيمة، والمايسترو هاني فرحات وادارة اعمالي الاستاذ /ايمن نابليون والاستاذ / آسر عاشور".