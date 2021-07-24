نفاذ تذاكر حفلي محمد عبده وماجد المهندس ضمن حفلات "روح السعودية" بعد طرحها بساعات

محمد عبده النجم السعودي الكبير تم الإعلان عن نفاذ تذاكر حفله في مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية والذي يأتي ضمن حفلات "روح السعودية" التي تم الكشف عنها في الأيام الماضية وتقام بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه والمركز الوطني للفعاليات وبتنيظم من شركة روتانا.

نفاذ تذاكر حفل محمد عبده في مدينة الباحة

شركة "روتانا" نشرت عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" الصورة الدعائية لحفل الفنان محمد عبده المقرر إقامته في مدينة الباحة على مسرح القرية التراثية، والذي من المقرر أن يقاوم يوم الخميس 29 يوليو، ويأتي ضمن فعاليات برنامج "روح السعودي" التابع لوزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الترفيه والمركز الوطني للفعاليات.

روتانا أكدت أن تذاكر حفل فنان العرب والتي تم طرحها في الساعات الماضية قد نفذت وبات الحفل كامل العدد، وسوف يشهد كذلك ظهور الفنان الشاب محمد طاهر ضمن مبادرة الهيئة العامة للترفيه لدعم المواهب السعودية.

الفنان السعودي رامي عبدالله يشارك في حفل ماجد المهندس في أبها

حفل الفنان ماجد المهندس المقرر إقامته بمدينة أبها على مسرح طلال مداح يوم الجمعة 30 يوليو الجاري، أعلنت كذلك شركة روتانا عن نفاذ تذاكره بشكل كامل بعد ساعات قليلة من طرحها عبر الانترنت، ومن المقرر أن يشارك في الحفل كذلك الفنان الشاب رامي عبدالله، وسوف تبدأ الحفلات في تمام الساعة الـ10 مساءا، ومن المقرر أن يتم الكشف قريبا عن أسماء النجوم الذين سوف يشاركون في الحفلات الغنائية الجديدة والتي ستقام خلال الأسابيع القادمة في أكثر من مدينة في المملكة العربية السعودية.

موعد حفل الفنان رابح صقر في جدة

وتشهد المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة نشاط فني للعديد من النجوم، حيث تم الإعلان عن أكثر من حفل غنائي جديد كان من بينهم حفل الفنان رابح صقر في حفلات صيف جدة والذي من المقرر أن يقام يوم الخميس القادم 29 يوليو، وكانت شركة بنش مارك المنظمة للحفل قد أعلنت عن نفاذ جميع تذاكره خلال الساعات الأخيرة، كما أنه من المقرر أن يقام الليلة حفل جديد في جدة يقوم بإحيائه كل من الفنانة أنغام ومحمد الشرنوبي، وتامر عاشور.

وتأتي الحفلات الجديدة التي كشفت عنها كل من شركة روتانا وشركة بنش مارك في أكثر من مدينة سعودية بعد مجموعة من الحفلات الغنائية التي أقيمت في الأسابيع الماضية وتحديدا في كل من الرياض وجدة وشارك فيها العديد من نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لشركة روتانا على "انستجرام".