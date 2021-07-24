الفنان عبدالرحمن العقل يعلن انسحابه من مسرحية "المهمة الصعبة" بعد إصابته بـ "كورونا"

عبدالرحمن العقل النجم الكويتي الكبير كشف عن إصابته بفيروس كورونا، مما تسبب في انسحابه من مسرحية "المهمة الصعبة" والتي بدأ عرضها في عيد الأضحى.

إصابة الفنان عبدالرحمن العقل بفيروس كورونا

عبدالرحمن العقل نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة كشف من خلالها إصابته بفيروس كورونا، موضحا أن الإصابة تسببت في انسحابه من عروض مسرحية "المهمة الصعبة" والتي بدأت من مساء يوم الاثنين الماضي وخلال أيام عيد الأضحى المبارك في الكويت، واعتذر الفنان الكبير على هذا الإنسحاب الذي جاء خارجا عن إرادته.

وكتب عبدالرحمن العقل: "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80)" ..إلى أهلي واحبابي وجمهوري في الكويت والخليج العربي الغالي، أتمنى لكم عيد أضحى مبارك اعاده الله عليكم باليمن والبركات لا فاقدين ولا مفقودين، اعتذر عن عدم مشاركتي في مسرحية عيد الأضحى وذلك لظروف خارجه عن ارادتي لإصابتى بكورونا".

عبدالرحمن العقل ينسحب من مسرحية "المهمة الصعبة"

عبدالرحمن العقل أوضح أن انسحابه من مسرحية "المهمة الصعبة" جاء بناء على الإجراءات المتبعة بعد الإصابة بفيروس كورونا، حيث انه تم عزله وأن حالته الصحية جيدة، كما تمنى أن يلتقي بالجمهور في ظروف عمل مختلفة فكتب الفنان الكويتي: "وحفاظا مني على سلامتكم وسلامة أهل بيتي و حيث انه تم عزلي لاصابتي بفيروس كورونا لله الحمد في اوله وآخره، و بعد التشافي أنا الآن في افضل حال اشكر لكم تقديركم ومحبتكم واتمنى اني القاكم في ظروف افضل، والتمس العذر منكم عسى الله ان يحفظكم جميعا".

عبدالرحمن العقل سانده العديد من زملائه وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة من جديد لاعماله الفنية فكتب الفنان خالد المظفر: "الله يحفظك"، كما علقت الفنانة هبة الدري فكتب: "ماتشوف شر عمي بوخالد الغالي اجر وعافية"، كما علق كذلك كل من الفنان محمد الصيرفي، والفنانة إيمان فيصل، والمخرج أحمد الفردان.

مصير دور عبدالرحمن العقل في مسرحية "المهمة الصعبة"

دور الفنان عبدالرحمن العقل في مسرحية "المهمة الصعبة" لم يتم الكشف عن مصيره أو الفنان الذي سوف يشارك في المسرحية بديلا عنه، وتعتبر مسرحية "المهمة الصعبة" من الأعمال الكوميدية التي تم تصنيفها للكبار فقط، وقد بدأت عروضها مع يوم الاثنين 19 يوليو، كما استمرت العروض في أيام عيد الأضحى على مسرح حولي بارك- حولي، وقد شارك في بطولة المسرحية كل من عبدالعزيز المسلم، جمال الردهان، زهرة الخرجي، مرام، أسامة المزيعل، عبدالله المسلم، أحمد التمار، عبدالله الحمادي، سعيد سعدون، وهي من تأليف عبدالعزيز المسلم، وإخراج عبدالله عبدالعزيز المسلم.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان عبدالرحمن العقل والفنان جمال الردهان على "انستجرام".