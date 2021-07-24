شاهد.. ليلي زاهر ترد على شائعة وفاة دلال عبد العزيز

ردت الفنانة الشابة،ليلي زاهر،علي إشاعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز والتي أثارت حزن وغضب الكثيرين،ونشرت صورتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتبت زاهر من خلال الصورة معلقة:"ربنا يديكي الصحة و يشفيكي و يقومك بالسلامة يارب ???????? حقيقي انا مش مصدقة الناس الي بتقول اشاعات زي دي بجد بتستفيدو ايه؟ بجد حرام عليكم بدل ما تنزلو اشاعات كاذبةعلشان بس الفيوس و الترند ادعولها ربنا يشفيها و يقومها بالسلامة و يصبر بناتها و اهلها، حقيقي ناس مريضه بجد. انا بطلب من اي حد يشوف البوست ده يدعي كتير لأستاذة دلال عبدالعزيز ان ربنا يقومها بالسلامة الدعاء يرد القدر".

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