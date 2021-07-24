شاهد.. الفنانة أسماء جلال تتراقص على أغنية ”أبو كف رقيق وصغير”

شاركت الفنانة أسماء جلال،متابعيها، فيديو جديد من عطلتها الصيفية ونشرته من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،وظهرت علي شط البحر وهي تتراقص علي أغنية محمد منير “أبو كف رقيق وصغير”. وكتبت من خلال الفيديو معلقة:"Bakkar on the beach caj".

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