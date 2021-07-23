بعد نجاح "انتهى".. بلقيس تطرح أغنية "جبار" باللهجة اللبنانية

طرحت المطربة بلقيس أحدث أغنياتها والتي تحمل اسم "جبار" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ.

بلقيس تطرح أغنية "جبار" باللهجة اللبنانية

أختارت بلقيس في أغنيتها الجديدة "جبار" أن تقدم للجمهور اللهجة اللبنانية؛ وذلك كما قدمت من قبل عدد من الاغنيات بلهجات مختلفة سواء بالعراقية أو المغربية أو اللهجة المصرية مؤخرا بإنتهائها من تسجيل أغنية "دبلوماسي" المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وصورت المطربة بلقيس مؤخرا اغنية "جبار" في بيروت مع المخرج اللبناني ايلي فهد ووصلت في ساعات قليلة منذ طرحها بنسبة مشاهدة وصلت لأكثر من 100الف مشاهدة؛ وهو ما جعلها تحتل تريند تويتر داخل مصر في أولى ساعات طرح الأغنية ورغم أن الأغنية تنتمي للهجة اللبنانية وبلقيس تعتبر مطربة خليجية إلا أن الأغنية حققت رواجا كبيرا بين الجمهور، ويأتي ذلك بعد نجاحها اللافت بأغنية "انتهى" التي طرحتها منذ أيام.

بلقيس تحيي حفل غنائي في مصر

وتستعد بلقيس خلال الفترة المقبلة لحدثين هامين في مصر الاول هو تقديم حفل غنائي ضخم علي مسرح النافوره بدار الأوبرا المصرية يوم الثاني عشر من أغسطس المقبل مع المايسترو احمد طه؛ إضافة إلي أنها تستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية لاول مرة تعاونت من خلالها مع الملحن عزيز الشافعي الذي كتب ولحن الأغنية .

يذكر أن بلقيس طرحت خلال الشهر الماضي اغنيتان حققت خلالهم تريند اليوتيوب لفتره طويلة وهي أغنية "ممكن" التي قدمتها كدويتو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وتجاوزت عدد مشاهدتها حتي الآن لأكثر من ٧٥ مليون مشاهدة، وأغنية "انتهي" التي كتب كلماتها مشاري إبراهيم وألحان عبد العزيز الويس وتوزيع علي المتروك وتعاونت بلقيس في الاغنيتان مع المخرج اللبناني دان حداد.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة بلقيس على "انستجرام" و"تويتر"، والفيديو المرفق.