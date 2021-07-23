تعرفوا على نور الشربيني بطلة العالم في الاسكواش للمرة الخامسة .. بالصور

نور الشربيني البطلة المصرية تصدرت اهتمامات الجمهور خلال الساعات الماضية بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش المقامة في شيكاغو، وذلك للمرة الخامسة في تاريخها والثالثة على التوالي، وتلقت لاعبة الاسكواش المصرية التهاني بعد الإنجاز الجديد الذي حققته وتتويجها ببطولة العالم، من قبل قطاع كبير من الجمهور.

المشاهير يهنئون نور الشربيني

ومن بين المشاهير الذين هنأوها بفوزها، كان الإعلامي حسام حداد الذي علق قائلاً عبر تويتر: "نور الشربينى تتوج ببطولة العالم للإسكواش للمرة الـ5 في تاريخها.. ألف مبروك للعظيمة بنت مصر"، كما كتبت المخرجة بتول عرفة: "للمرة الخامسة نور الشربينى تتوج ببطولة العالم للاسكواش".

الفنانة هنا شيحة نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام صورة للبطلة العالمية وعبرت كذلك عن مدى فخرها بها، وقدمت لها التهاني، كذلك نشرت الفنانة سهر الصايغ عبر خاصية القصص القصيرة أيضًا صورة لنور الشربيني وهنأتها بالفوز.

بكاء نور الشربيني بعد فوزها ببطولة العالم

فيما علق لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو على تويتر وقال: "الف مبروك نور الشربيني وعلي فرج أبطال العالم"، ونشرت نور الشربيني عبر انستجرام صورا لها بعد تتويجها باللقب، وظهرت في الصور وهي تبكي فرحًا بفوزها ببطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة، وعلقت قائلة: "في اللحظة التي كنت أحلم بها طوال العام ما زلت لا أصدق ذلك.. 5 مرات بطل العالم".

نور الشربيني ولدت في الأول من نوفمبر عام 1995 بمحافظة الإسكندرية، وتفرغت خلال السنوات الماضية للعبة الاسكواش التي حققت فيها إنجازات مهمة وكثيرة غير مسبوقة، وباتت واحدة من أشرس المنافسين لكبار لاعبي الاسكواش في العالم، وبالرغم من حرص نور على التفوق في رياضتها المفضلة وإحراز نجاحات متتالية، إلا أنها حرصت كذلك على الاهتمام بدراستها، وقررت دراسة الإعلام.

معلومات عن نور الشربيني

وتُعد نور الشربيني أصغر لاعبة في العالم تُتوج ببطولة العالم للناشئات، ففي عام 2009 فازت نور ببطولة العالم للناشئين التي أقيمت بالهند للناشئات تحت 19 عامًا، وحصدت لقب أصغر لاعبة في العالم تحصل على بطولة في سن 13 عاما، كما تُعد أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13 عام 2009، بعد تغلبها على مواطنتها نوران جوهر في نهائي البطولة

وتُوجت نور الشربينى ببطولة العالم 4 مرات، الأولى عام 2015، ثم 2016 على التوالي، قبل أن تتوج في العام قبل الماضي باللقب الثالث في شهر مارس، وفي نوفمبر باللقب الرابع ببداية الموسم الجديد.

أصبحت نور الشربيني أصغر لاعبة عالميا تدخل قائمة المراكز العشرة الأولى للتصنيف في الاسكواش على مستوى العالم عام 2014، كما وصلت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي في أبريل 2016، ثم وصلت إلى قمة التصنيف في مايو 2016.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لنور الشربيني على انستجرام