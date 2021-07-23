الفنانة رولا سعد تحتفل بزفافها وتستعرض بالفيديو أبرز اللقطات

رولا سعد الفنانة اللبنانية، احتفلت مساء أمس الخميس بزواجها من مهندس يدعى يحيى الخضر، في حفل حضره عدد من أصدقائهما والمقربين منهما بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، وحرصت رولا سعد على مشاركة متابعيها على انستجرام بلقطات من الحفل.

رولا سعد تحتفل بزفافها

رولا سعد قررت إعادة نشر بعض اللقطات من الحفل عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، والتي كان بعض محبيها قد شاركوها من قبل عبر حساباتهم، وخطفت رولا أنظار الحضور بظهورها بالفستان الأبيض ورقصها مع عريسها.

صور رومانسية لرولا سعد وزوجها

كما نشرت رولا بعض الصور الخاصة بجلسة تصوير الزفاف، عبر خاصية القصص القصيرة، وظهرت فيها بلقطات رومانسية مع عريسها وعلقت على الصور قائلة: "حب حياتي.. لقد قلت نعم.. ما جمعه الله لا يفرقه إنسان".

وتلقت الفنانة اللبنانية التهاني من قبل عدد من متابعيها الذين تمنوا لها حياة سعيدة وهادئة مع شريك حياتها، كما أشادوا بفستانها وسعادتها خلال ظهرت عليها خلال الفيديو والصور التي نشرتها.

تفاصيل ارتباط رولا سعد وإعلان خطوبتها

وكانت رولا سعد قد أعلنت خطبتها بداية العام الجاري، وأكدت إن الخطبة قد تمت في إجازة نهاية العام الماضي قبل رأس السنة، وعبرت في تصريحات مصورة عن حبها لخطيبها، وكشفت معلومات عنه وأوضحت أنه كان يعيش في سوريا وهو من أصول فلسطينية، ويعيش ويعمل حالياً في أمريكا، وأضافت أنه فاجئها بالخطوبة في نهاية العام الماضي ولم تكن متوقعة، خاصة مع حضور أسرتها لقضاء الإجازة معها في نفس التوقيت، وتغزلت بخطيبها وقالت إنها تحبه بسبب أسلوبه الجميل ومحبته، وتشعر بالحب الحقيقي معه وكأنها لم تحب من قبل.

رولا سعد كانت قد طاردتها شائعات الزواج سراً في حياتها، ونفتها أكثر من مرة، وكانت آخرها العام الماضي بعد نشرها صوراً بفستان الزفاف، وقالت في تصريحات سابقة لها إنها لا تقاطع الزواج، ولكنها لم تجد من يراها بصورتها الحقيقية، وأن الجميع يراها بشكلها الخارجي فقط، وأن هناك ظروف أخرى منعتها من الزواج سابقاً، ولكنها تتوقع ان تجد الحب وأن تصبح زوجة رائعة في حال حدوثه، وذلك قبل أن تعلن خطبتها الأولى رسمياً.