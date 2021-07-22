راندا البحيري تعتذر لوالد حلا شيحة بعد الهجوم وتوجه رسالة لابنته:"ربنا يهديها"

راندا البحيري وجهت رسالة لوالد الفنانة حلا شيحة قدمت فيها اعتذارها له عن انتقادها لابنته، كما أكدت عن مدى تقديرها الكبير لدوره المهم في الدفاع عن الفنان والفنانين.

راندا البحيري لوالد حلا شيحة: "مقدرة موقفك ودموعك الغالية"

راندا البحيري نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة لوالد الفنانة حلا شيحة الفنان التشكيلي أحمد شيحة قدمت من خلالها الشكر له بسبب مساندته للفن والفنانين، كما أوضحت مدى احترامها لموقفه وتحديدا تجاه ابنته حلا شيحة والذي تسبب في بكائه في إحدى البرامج.

فكتبت راندا البحيري: "بعد كل اللي حصل و اللي إتقال والتضامن مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي.. وُجب عليّ تقدير و شكر هذا الرجل العظيم الفنان أحمد شيحة وعايزه أقوله حضرتك علي راسي وأنا بحترمك جدا وبحبك بجد وشكرا لوقوف حضرتك مع الفن و الفنانين و مقدره جدا موقف سعادتك ودموعك الغالية وجعتلي قلبي".

راندا البحيري تعتذر لوالد حلا شيحة

راندا البحيري تمنت التوفيق للفنانة حلا شيحة ولأسرتها فيما هو قادم، وقدمت اعتذارها كذلك للفنان أحمد شيحة بسبب انتقادها لابنته وتحديدا بعد الرسالة التي نشرتها الأخيرة واعتبرها البعض هجوما على الفن والفنانين، وأكدت أنها من محبي حلا شيحة منذ صغرها والأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها.

فكتبت راندا البحيري: "أنا أم و عارفه و حاسه بيك جدا وربنا يطمنك عليها وعلي عيلتك كلها، وأتمني ليكم يارب كل حاجة حلوه كلكم أنت وعائلتك المصونه.. وآسفه لو كنت حاده في ردي علي بوست ابنتك الفنانة والتي طالما أحببتها من صغري، وكنت طول عمري بحب رقتها و شكلها الجميل و نقائها، ولا ازال أتمني لها كل خير يارب، ربنا يسعدها و يهديها للأصلح لها و لأولادها اللهم آمين".

راندا البحيري تهاجم حلا شيحة بعد موقفها من صناع فيلم "مش أنا"

راندا البحيري قد وجهت انتقادات للفنانة حلا شيحة خلال الأيام الماضية وتحديدا بعدما قامت الأخيرة بانتقاد صناع فيلم "مش أنا"، وعبرت راندا البحيري عن رفضها لما صرحت به حلا شيحة وانتقادها لزملائها، كما دافعت عن الفنان تامر حسني الذي أكدت على مساعدته لقطاع كبير من زملائه.

حلا شيحة قامت في الأيام الماضية بانتقاد قرار صناع فيلم "مش انا" بطرح فيديو كليب "بحبك" الخاص بالفيلم، حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة أكدت فيها على عدم احترام الفنان تامر حسني لرغبتها في عدم نشر بعض مشاهد العمل التي قامت بتصويرها فكتبت: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا أيه .. واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليّ وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة راندا البحيري والفنانة حلا شيحة ووالدها على "انستجرام".