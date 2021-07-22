روتانا تكشف تفاصيل حفلات "روح السعودية" ومحمد عبده وماجد المهندس أبرز نجومها

محمد عبده يعود بحفل جديد ضمن حفلات المركز الوطني للفعاليات وروح السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم من شركة روتانا التي كشفت كذلك عن حفل آخر للفنان ماجد المهندس.

محمد عبده يستعد لحفل جديد في مدينة الباحة

شركة روتانا نشرت عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" الصورة الدعائية لحفل الفنان محمد عبده الجديد والذي ينظم من قبل أكثر من جهة منها برنامج روح السعودية التابع لوزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الترفيه والمركز الوطني للفعاليات، وسيقام الحفل الجديد في يوم الخميس 29 يوليو الجاري في مدينة الباحة وتحديدا على مسرح القرية التراثية.

ولم تكشف شركة روتانا المسئولة عن تنظيم الحفل عن موعد طرح تذاكره التي من المتوقع أن تكون خلال الساعات القادمة، كما سوف يشارك في الحفل الفنان الشاب محمد طاهر، وذلك ضمن مبادرة هيئة الترفيه لدعم المواهب الوطنية الصاعدة، وعلقت شركة روتانا على الصورة التي قامت بنشرها فكتبت: "المركز الوطني للفعاليات وروح السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه يقدمون ‏فنان العرب محمد عبده الخميس 29 يوليو ‏في الباحة على مسرح القرية التراثية بمراوة، ‏قريبا سنعلن عن موعد بيع التذاكر".

موعد حفل الفنان ماجد المهندس في أبها

روتانا أعلنت كذلك عن موعد حفل الفنان ماجد المهندس والذي من المقرر أن يقام يوم الجمعة 30 يوليو الجاري على مسرح طلال مداح في مدينة أبها، وجاء تعليق شركة روتانا على الصورة الدعائية للحفل: "‏البرنس ماجد المهندس الجمعة 30 يوليو ‏في ابها على مسرح طلال مداح (المفتاحة) ‏قريبا سنعلن عن موعد بيع التذاكر، ‏تنظيم روتانا"، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن حفلات غنائية جديد خلال الفترة القادمة وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للترفيه لإقامة العديد من الحفلات الغنائية خلال هذا الصيف بالتعاون مع شركة "روتانا".

حفلات جديدة للنجوم في العديد من المدن السعودية

وتأتي الحفلات الجديدة التي كشفت عنها شركة روتانا في أكثر من مدينة سعودية بعد مجموعة من الحفلات الغنائية التي أقيمت في الأسابيع الماضية وتحديدا في كل من الرياض وجدة وشارك فيها العديد من نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي، وكان من بينهم الفنانة إليسا ووائل كفوري، والفنان الكبير محمد عبده، ونبيل شعيل، وأصالة، ونجوى كرم، وماجد المهندس، وتامر حسني، وعبد الله الرويشد، وداليا مبارك، وفهد الكبيسي، وعمرو دياب ومحمد حماقي.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لشركة روتانا على "انستجرام".