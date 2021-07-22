فيديو كريم محمود عبدالعزيز يروي حدث غريب مع والده الراحل تحوّل لمشهد بفيلم "موسى"

كريم محمود عبدالعزيز وصناع فيلم "موسى" حلوا ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، وكشف النجم المصري عن بعض التفاصيل أثناء التحضير للفيلم، وكذلك عن اللقاء الذي جمعه بوالده قبل بداية تصوير فيلم "موسى".

لقاء كريم محمود عبدالعزيز بوالده وتحوله لمشهد في فيلم "موسى"

كريم محمود عبدالعزيز كشف في لقائه ببرنامج "معكم" عن مشهد مر به وأكد عدم قدرته على وصفه كحلم أم حقيقة بسبب أن تفاصيله حدثت وهو في كامل وعيه، حيث تحدث عن تصوره للقاء جمعه بوالده الراحل الفنان محمود عبدالعزيز بعد أشهر من وفاته، وأن هناك حديث دار بينهما لكنه لم يكتمل لاختفاء والده، وأكد كريم محمود عبدالعزيز أنه تفاجئ بعد ذلك بوجود نفس مشهد لقاء الابن بوالده في أحداث فيلم "موسى" مما تسبب في بكائه.

فقال كريم محمود عبدالعزيز: "بعد وفاة والدي بأشهر رأيته يدخل الغرفة ويطلب مني الاستيقاظ ودار بيننا حديث طريف لكن في لحظة وجدته اختفى ولم يعد موجود في الغرفة، على الرغم أنني لم أكن في هذه اللحظة نائم، وبعد هذا المشهد تواصل معي المخرج بيتي ميمي من أجل المشاركة في فيلم (موسى) وعندما قرأت الفيلم وجدت نفس المشهد به مما تسبب في بكائي".

كريم محمود عبدالعزيز: "تعرضت للظلم لأنني ابن محمود عبدالعزيز"

كريم محمود عبدالعزيز تحدث عن ما تعرض له لكونه ابن الراحل محمود عبدالعزيز، ومحاولة البعض التقليل من موهبته مؤكد أن ظهوره الأول لم يكن في اعمال من بطولة والده الراحل، ورغم ذلك تعرض لهجوم عنيف وأن هناك من سعى لوضعه في مقارنة مع والده.

فقال كريم محمود عبدالعزيز: "تعرضت لهجوم عنيف منذ بداية مشواري مع التمثيل لكوني ابن فنان ورغم ان مشواري لم يبدأ مع والدي لكن الانتقادات استمرت، وسعى البعض لوضع مقارنات وتحدثوا أنني لن أكون شبه محمود عبدالعزيز رغم أننى لم اتحدث عن ذلك، ومن الطبيعي أن لا أكون نسخة مكررة منه، فربما أكون ممثل ليس لديه قبول، ولهذا شعرت بظلم لما حدث لي".

كريم محمود عبدالعزيز فكر في الذهاب لطبيب نفسي تأثرا بالفيلم

كريم محمود عبدالعزيز تحدث عن مرحلة تصوير فيلم "موسى" وانه واجه أكثر من أزمة صحية أثناء تصويره لدرجة جعلت أسرته تطلب منه عدم الاستمرار في العمل به، وأكد أنه اخبر المخرج بيتر ميمي رغبته في الذهاب لطبيب نفسي بسبب تأثره الواضح بشخصيته في العمل.

فقال كريم محمود عبدالعزيز: "فيلم (موسى) كان بالنسبة لي فرصة كبيرة، وعشت في حالة تركيز، وتأثرت بالشخصية بشكل واضح وظهرت بعض التغيرات على شخصي، ولاحظت أسرتي هذا وطلبوا مني أن لا استمر في تصوير الفيلم إذا كان سوف يتسبب لي في هذه الحالة، خصوصا أن في مرحلة التصوير بدأت أعاني من أكثر من وعكة صحية، لدرجة أنني اخبرت مخرج الفيلم رغبتي في الذهاب لطبيب نفسي".

يذكر أن بيتر ميمي مخرج فيلم "موسى" تحدث كذلك عن التحضير لفيلم جديد يعد استكمالا لنوعية أفلام الخيال العلمي التي يقدمها خلال الفترة الماضية، والتي بدأت بفيلم "الهرم الرابع" ثم فيلم "موسى"، وأكد بيتر ميمي أنه يستعد لتقديم فيلم ثالث يعد استكمالا لسلسلة الأفلام التي يقدمها.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان كريم محمود عبدالعزيز على "انستجرام"، والفيديو المرفق.