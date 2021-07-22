فيديو راغب علامة يكشف عن سوء التفاهم مع فيفي عبده وسبب حزنه من وصية والدته

راغب علامة حلّ ضيفاً على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، وتحدث عن بداية غنائه في مصر، كما تطرق الى سوء التفاهم مع النجمة فيفي عبده، وتحدث كذلك عن وصية والدته التي أحزنته اضافة الى امور أخرى كعلاقته بنجله خالد.

بداية راغب علامة في مصر

الفنان اللبناني راغب علامة تحدث في بداية لقائه مع أمير كرارة عن بداية شهرته في مصر فأشار الى إن الغناء على مسرح أضواء المدينة في أوائل التسعينات، كان حلما بالنسبة له، وغنى حينها أغنية "قلبي عشقها والعيون"، وحينها هنأه أحد المنتجين، قائلاً له "مبروك عليك الستين مليون"، قاصدا الستين مليون مواطن مصري حينها، فوجه راغب تحية والشكر للشعب المصري لهذه المحبة له.

راغب علامة كشف ايضا عن موقف له في مصر حيث كان يمتلك شقة في مصر ينزل بها دائما، ودخل عليه شاب في إحدى المرات ليعرض عليه أغنية، فقال: "أعجبت بتوزيع الأغنية وقال لي إن أسمه مدحت خميس فوعدته بأنه يكون الموزع المقبل لي في الألبوم الجديد، فلم يصدقني وبالفعل أحضر معه صديقا له وعرض علي أغنية (طب ليه) وكان هذا الملحن هو الفنان أحمد سعد الذي كان خجولا جدا".

راغب علامة وسوء التفاهم مع فيفي عبده

راغب علامة استذكر موقفاً تسبب له بسوء تفاهم في إحدى السهرات مع الفنانة فيفي عبده، حيث أراد أن يتغزل بجمالها بعدما كان يغني في حفل فصعدت المسرح بفستان جميل فقال لها "يا فيفي شكلك حلو وانت وردتنا" لكنها سمعت الكلمة بأنها "والدتنا" بدل "وردتنا"، الأمر الذي أحزنها لكنه شرح لها بأنه يقصد الوردة.

راغب علامة وسبب حزنه من وصية والدته

راغب علامة استرجع ايضا ذكرياته مع والدته في طفولته لافتاً الى انها انجبت 8 ابناء واهتمت برعايتهم وكانت المرجعية الدائمة لهم، فهي صاحبة شخصية قيادية، ولديها حلول لمشاكلهم.

وكشف الفنان اللبناني بأن والدته أوصت بأن يتم التبرع بكل أثاث منزلها الذي كانت تعيش فيه وجميع أغراضها والذهب الخاص، بها للأقارب، الأمر الذي أحزنه بشدة بعد تنفيذ تلك الوصية لأنه كان يرغب أن يحتفظ بذكرياتها في المنزل وأن يكون لديه شيئا من "ريحتها".

راغب علامة ينفي نية دخول نجله للتمثيل

راغب علامة نفى كذلك ما يتم تداولة عن رغبة ابنه خالد بدخول التمثيل مؤكداً بأن ابنة في هذه الفترة يهتم بعمله الجديد، حيث افتتح مؤخرا شركة طبية لبيع المكملات الغذائية.

ولفت الى أنه يأخذ برأي عائلته في أغانية وبينهم نجله خالد الذي يقنعه بالأغنية، وهذا ما حدث مع أغنية "اللي باعنا".