تركي آل الشيخ عن وصول جورج وسوف إلى جدة: فرحتي لا توصف

وصل المطرب جورج وسوف، إلى المملكة العربية السعودية لإحياء أولى حفلاته غدا الجمعة.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مقطع فيديو عن وصول الفنان السوري، جورج وسوف، إلى مدينة جدة.

وعلق تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو، قائلا: "سلطان الطرب جورج وسوف في جدة.. فرحتي لا توصف بأول حفل في السعودية".

وأعلن جورج وسوف الخبر عبر حسابه في تغريدة على موقع تويتر، وقال فيها: "لأول مرة بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي.. يوم الجمعة 23/ 7بجدة".

ووجه جورج وسوف الشكر للمستشار ترك آل الشيخ قائلا:" كل الشكر والتقدير لهيئة الترفيه ولأخي العزيز أبو ناصر على الدعوة".