شاهد.. نسرين طافش على انستجرام : عش قصة حب مع كل عمل...

شاركت نسرين طافش، متابعيها بأحدث إطلالة، ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وتألقت نسرين طافش بإطلالة ساحرة من عطلتها الصيفية، حيث تركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة. وعلقت نسرين طافش على الصور: "عش قصة حب مع كل عمل تفعله".

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