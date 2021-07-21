ياسمين عبد العزيز تغادر العناية المركزة أخيرًا وأحمد العوضي يشرح التطورات بالتفصيل

ياسمين عبد العزيز الفنانة المصرية مازالت محل اهتمام جمهورها الذي يواصل الدعاء لها منذ أن دخلت المستشفى خلال الأيام الماضية وتدهورت حالتها الصحية عقب إجرائها عملية جراحية، ويحرص شقيقها الفنان وائل عبد العزيز على الكشف عن أي جديد خاص بحالة شقيقته عبر حسابه على فيسبوك.

تطورات جديدة في حالة ياسمين عبد العزيز

وائل عبد العزيز كشف عن تطورات إيجابية ومطمئنة في حالة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم الأربعاء، وأكد أنها غادرت غرفة العناية المركزة، ولكنها مازالت ممنوعة من الزيارة حتى الآن.

ياسمين عبد العزيز تغادر العناية المركزة

وكتب وائل عبر فيسبوك: "الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللي بيحبوها بس مفيش زيارات"، وتفاعل عدد كبير من متابعيه وأصدقائه مع تدوينته وتمنوا للفنانة المصرية الشفاء التام والعاجل.

وبالأمس كان وائل عبد العزيز قد طمأن الجمهور على حالة شقيقته وأكد أنها باتت أفضل كثيرًا من الأيام الماضية، وأن حالتها تشهد تحسنًا ملحوظًا.

وأقلقت ياسمين عبد العزيز الجمهور وزملائها الفنانين على حالتها الصحية بعد الكشف عن خضوعها لعملية جراحية وإصابتها بمضاعفات خطيرة، ونشر أحمد العوضي عدة رسائل طلب بها من الجمهور الدعاء لها، وعدم الاستماع إلى الشائعات حول حالتها الصحية، وتضامن معها عدد كبير من نجوم الوسط الفني والذين نشروا عدة رسائل وأدعية لها على صفحاتهم بمواقع التواصل.

النجوم يكثفون الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز

وكان من بين هؤلاء النجوم الذين حرصوا على الدعاء لها، الفنانة شريهان ومنى زكي وأحمد حلمي ومنة شلبي وهند صبري ومي عز الدين وزينة ودنيا سمير غانم وأحمد السعدني وأحمد السقا وكريم عبد العزيز ونبيل الحلفاوي ورانيا محمود ياسين وشهيرة وإليسا وأنغام وأصالة وأحلام وقطاع كبير من نجوم الوطن العربي.

وكان الإعلامي سيد علي قد كشف مؤخراً في برنامجه "حضرة المواطن" عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال إن ياسمين كان لديها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع طبيبها في المستشفى، وأجرت منظار ولكنه سبب مشكلة في القولون، مما سبب لها مضاعفات صحية وانتقلت إلى العناية المركزة، وقال إنها في اللحظة الحالية فاقت من الغيبوبة، واستقرت حالتها الصحية، وأشار إلى إنه يمتلك معلومات أكثر عن حالتها ولكنه كشف ما يهم الجمهور فقط عن حالتها الصحية.