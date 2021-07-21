سمير غانم أبرزهم.. وفيات المشاهير العرب بفيروس كورونا في النصف الأول للعام 2021

ما يزال فيروس كورونا يسيطر على المشهد الفني بعد مضي النصف الأول من عام 2021، فطال العديد من أشهر النجوم وأبرزهم النجم سمير غانم الذي ما تزال ذكراه حاضرة بين الجمهور وفي يوميات انستغرام ابنتيه دنيا وايمي سمير غانم اللتان تتذكرانه بمنشورات مؤثرة وحزينة تزامنا مع رفع الدعاء لوالدتهما التي تمكث الى الآن في العناية المركزة جراء معاناتها من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، فدعونا نلقي نظرة على أبرز وفيات المشاهير بفيروس كورونا مع النصف الأول مع عام 2021.

مشاهير مصر توفوا بكورونا في 2021

في منتصف شهر مايو 2021، فجع الوسط الفني بوفاة الفنان سمير غانم عن عمر يناهز 84، متأثرًا بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته مع إصابته باعتلال كلوي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، تاركا صدمة كبيرة لدى عائلته والوسط الفني حيث ما تزال ابنتيه دنيا وايمي سمير غانم ترثيانه يوميا عبر حساباتهما على انستغرام.

ومع نهاية شهر فيراير 2021، توفي الفنان المصري الكبير يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا حيث كان يصور أحدث أعماله في لبنان وعاد في حالة سيئة إلى مصر، ليرحل عن عالمنا تاركاً سجلاً حافلاً من الأعمال الفنية.

الفنان محمد ريحان توفي يوم 14 مايو الجاري، بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث كان ريحان يعاني كذلك من أمراض الكلى، وفي 7 مايو رحل عن عالمنا الموسيقار جمال سلامة داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

الفنان المصري هادي الجيار رحل عن عالمنا ايضا في الأشهر الاولى من عام 2021 اثر تداعيات اصابته بـ "كوفيد- 19" ليسلم الروح عن عمر ناهز 71 عامًا داخل في مستشفى الهرم.

كما فجع الوسط الفني في الأشهر الأولى لعام 2021 بوفاة الممثل والمخرج المسرحي المصري، فهمي الخولي.

أبرز وفيات نجوم الخليج بكورونا

الوسط الفني الخليجي تلقى صدمة قوية في 25 فبراير 2021 بعدما تم الاعلان عن وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعدما أصيب بفيروس كورونا.

وفي 16 مايو 2021 أعلن نجل نادية العراقية وفاة والدته الممثلة نادية العراقية عن عمر ناهز الـ57 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

الملحن السعودي الكبير طلال باغر أفجع الوسط الفني الخليجي والعربي ايضا بوفاته في 10 يونيو 2021، عن عمر ناهز الـ65 عاما على إثر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وفيات مشاهير لبنان بفيروس كورونا

فيروس كورونا طال كذلك عدد من المشاهير اللبنانين في النصف الأول من عام 2021 وأبرزهم الموسيقار اللبناني إلياس رحباني الذي فارق عالمنا في الأسبوع الأول من 2021، عن عمر يناهز الـ83 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني، تاركاً أرثا فنياً لا ينسى.

الممثل اللّبناني القدير ميشال تابت رحل ايضا عن عالمنا قبل أشهر ماضية عن عمر 92 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا وعقب معاناته كذلك مع أمراض مزمنة تتعلق بالشيخوخة.

الوسط الفني فجع كذلك بوفاة أحد الفنانين القديرين في لبنان وهو الممثل الممثل اللبناني الكوميدي جان خضير، متأثراً بإصابته بعدوى فيروس كورونا "كوفيد 19"، ويعد جان خضير من فناني الجيل القديم حيث شارك في العشرات من الأعمال الشهيرة.

جميع الصور مأخوة من على حسابات النجوم على انستغرام وحسابات زملائهم الذي نعوهم.