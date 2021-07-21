"مرض نادر ومعاناة مع الحسد!" .. زملاء المطربة سوما يكثفون الدعاء بعد الكشف عن حالتها

سوما المطربة المصرية أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعدما كشفت قبل أيام مرورها بأزمة صحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها، والدعاء كذلك لزميلتها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

قلق حول الوضع الصحي للمطربة سوما

سوما كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "بطلب منكم الدعاء لي بالشفاء في الأيام المفترجه دي ولكل مريض.. محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسمين عبد العزيز"، ولاقت تدوينة سوما تفاعل قطاع كبير من جمهورها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل قبل أن تنكشف تفاصيل جديدة عن حالتها في الساعات الماضية.

وتردد أن الفنانة المصرية تعاني من خلل في الهرمونات مشاكل في اغلدة، وهو ما تسبب في دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات، وحرص عدد من النجوم على الدعاء لصديقتهم بالشفاء العاجل ومن بينهم المنتج نصر محروس الذي كتب عبر فيسبوك: "يا جماعة ياريت كلنا ندعي للفنانة سوما لأنها حقيقي تعبانة أوي.. عايزين ندعي لها كلنا ربنا يمد إيده بالشفاء ليها و لكل مريض لأن ربنا هو الطبيب الشافي المُعافي".

النجوم يكثفون الدعاء للفنانة سوما

فيما كتبت الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها على فيسبوك: "ان شاء الله هتقومى بالسلامة يا سوما وهتبقي زي الفل وتنوري بيتك بين اولادك ومع زوجك الغالي، اللهم رب الناس مذهب البأس اذهب البأس اشفيها انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر سقما".

فيما كتبت الفنانة رنا سماحة: "انا عارفة انك قوية يا سوما وهتبقي زي الفل يا حبيبتي وهتعدي أي صعب يا غالية يا جميلة من جوة ومن برة، ادعولها يا حبايبي ربنا يحفظها ويشفيها ويخليها لبيتها وجوزها وبناتها وجمهورها وكل اللي بيحبوها يا رب"، كذلك نشرت الفنانة ريهام عبد الحكيم صورة لها مع زميلتها سوما وعلقت قائلة: "يااااارب بحق الأيام المفترجة إشفي سوما وعافيها وتقوم لنا ولبيتها وأولادها بألف سلامة".

سوما توجه الشكر لهؤلاء

أما الفنانة المصرية مي فاروق فنشرت كذلك صورة مع سوما عبر فيسبوك وقالت: "حبيبتي يا سوما ربنا يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامة لبناتك وأهلك وجوزك وحبايبك بحق أيام ربنا الفضيلة دعواتكم بالشفاء لسوما ولكل مريض".

وكانت الفنانة سوما قد كتبت قبل حوالي أسبوع عبر حسابها على فيسبوك، تدوينة وجهت فيها الشكر لكل من ساندها في أزمتها، ولفتت إلى أنها تعاني منذ حوالي 3 أشهر وأن بعض الأطباء اعتبروا مرضها نادرًا، وكتبت: "أنا متشكرة اوي اوي لكل اللي بيسأل عني وأنا معلش ممكن مقدرش أرد بس، اكتشفت ان الناس بتحبني بجد ودي النعمة اللي ربنا مابيديهاش لأي حد".

وتابعت: "انا بقالي أكتر من ٣ شهور بشخص حالتي، الموضوع نادر لدرجة ان اكبر الدكاترة محتارين"، ووجهت شوما حينها شكر خاص لنصر محروس وهاني شاكر ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم.

كذلك عبرت سوما في تدوينة أخرى عن استيائها من الحاسدين، وألمحت إلى تعرضها للحسد دوت الخليج وبعض من زملائها بالوسط الفني مؤخرًا، وهو ما يتسبب في مرورهم بأزمات صحية صعبة عليهم وعلى أسرهم.