ريهام سعيد تعلن اعتزالها للمرة الثالثة بسبب المرض وتطلب المساعدة من هؤلاء

الإعلامية المصرية ريهام سعيد أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد أن أعلنت اعتزالها العمل الإعلامي نهائيًا وقررت التركيز في مجال التمثيل.

ريهام سعيد تعلن اعتزال المجال الإعلامي

ريهام سعيد قد فاجئت الجمهور بتدوينة طويلة كشفت من خلالها أنها قررت الابتعاد عن العمل الإعلامي تمامًا تزامنًا مع إصابتها بمرض السكر، كما أنها قررت التركيز على مهنتها الأساسية كممثلة، وكتبت ريهام عبر حسابها على انستجرام: "فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده، أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015 لأني حسيت إن صاحب بالين كداب وإن التمثيل مأثر على مسيرة الخير إلى ابتديتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود إلى بعمله، لكن عشقى للتمثيل إلى هو دراستى ومهنتى الأولى قبل الإعلام رجعت أمثل تاني وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل".

وأضافت ريهام: "كنت عارفة إن عشان أخد مكان كممثلة لازم أسيب الإعلام زي -مع حفظ الألقاب- داليا البحيري وبسمة ودينا فؤاد ودينا الشربينى وغيرهم بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي إللي كانت مهمة أوي وقتها، أنا حصل لي مشاكل كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشيال ميديا من منافسين وأعداء بسبب المشاهدة العالية جدا والنجاح.. أنا تعبت وحاسة إني قدمت كل إللي ممكن يتقدم.. وأنا ليا الشرف إني اشتغلت في المهنة العظيمة دي إللي ليها رسالة سامية وعظيمة".

ريهام سعيد تطلب المساعدة من أشرف زكي وكاملة أبو ذكري

واستطردت الإعلامي المصرية: "أنا الحمد لله حققت في التمثيل وكل إللي اشتغلته علم مع الناس واشتغلت أعمال كلها قيمة بس بعد ما جالي السكر وشوية مشاكل تانية قررت أعمل إللي بحبه، أنا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تماما وهركز كممثلة وهطلب من الدكتور أشرف زكي إنه يساعدني إني اغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين إني مذيعة.. ورسالة للأستاذة كاملة أبو ذكري ومش مكسوفة، نفسي أوي أمثل معاكي حتى لو مشهد.. ده من أحلامي".

وأكدت ريهام سعيد أن ما تقوم به الآن بمثابة خطوة صعبة وبها مجازفة كبيرة لكنها سوف تقدم على تلك المجازفة، رغبة منها في تحقيق حلم قديم لها ومن أجل الاستمتاع بعمل تحبه، موجهة رسالة لجمهورها: "ماتسيبوش حلمكم مهما فات الوقت، بشكر جمهوري من الأمهات والشباب والأطفال إللي دائما بيدعموني وحبوا برامجي وتعلموا منها وبشكر ربنا على عشرين سنة إداني الفرصة فيهم إني أقضي حوائج الناس وأقدم كل ما هو مفيد، فخورة بكل حلقة وبكل حرف قدمته 20 سنة تعب وسهر وتصميم علي تقديم الحقيقة، أنا آسفه ليكوا بس التمثيل رسالة برضو وهو حلمي الأساسي إلي تأخرت أوي عشان احققه يا رب وفقني وساعدني".

ريهام سعيد والاعتزال أكثر من مرة!

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعلن فيها ريهام سعيد الاعتزال، حيث إنها في عام 2014 قررت اعتزال الفن والتفرغ للإعلام، لكنها لم تستطع التمسك بقرار اعتزال الفن وشاركت في بعض الأعمال منذ ذلك الوقت بالتزامن مع تقديم البرامج الفنية، ومن هذه الأعمال مسلسل "ستات قادرة" في 2016 ومسرحية "رسمي فهمي نظمي" في العام نفسه، إضافة إلى مسلسل "وادي الجن" الذي عرض بداية العام الجاري على إحدى المنصات الإلكترونية.

وفي عام 2019، وتزامنا مع أزمتها الشهيرة واتهامها بانتقاد أصحاب الوزن الزائد والهجوم عليهم، ووقف برنامجها وقتها، خرجت ريهام في بيان رسمي عبر حسابها وأكدت أنها قررت الابتعاد تمامًا عن المجال الفني والإعلامي وقدمت اعتذارها لمن غضبوا من تصريحها، حيث قالت: "أنا مش باعتذر عشان أرجع، أنا عمري ما هشتغل في الإعلام تاني ولا همثل تاني"، إلا أنها سرعان ما تراجعت عن ذلك القرار وعادت لتقديم برنامجها "صبايا الخير" مجددًا، قبل أن ينتهي تعاقدها مع قناة النهار المصرية التي تعرض البرنامج، وتعلن ريهام إصابتها بمرض السكر، والاعتزال للمرة الثالثة.