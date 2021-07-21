نظرة على مسرحية "كوكو شانيل" لـ شريهان .. إبهار وفخامة واحتفاء بإنجازات النساء

شريهان تصدرت مجددًا اهتمامات الجمهور تزامنًا مع عرض مسرحيتها "كوكو شانيل" على منصة شاهد والتي تعود من خلالها إلى الساحة الفنية بعد غياب سنوات طويلة، وخطفت النجمة المصرية أنظار المتابعين بعرض المسرحية التي انتظر عشاقها عرضها منذ أن تم الإعلان عن البدء في تحضيرها قبل حوالي 4 سنوات.

"كوكو شانيل" ورسالة للمرأة في أنحاء العالم

مسرحية "كوكو شانيل" توثق حياة أيقونة الموضة الفرنسية التي تعتبر واحدة من أبرز النساء المؤثرات في عالم الموضة والأزياء، فيما قررت النجمة المصرية شريهان توجيه الشكر للنساء بشكل عام قبل بدء المسرحية، فقبل بدء المسرحية، ظهر تنويه، وجه خلاله فريق العمل، رسالة شكر وكتبوا: "انحناءة شكر لعموم المرأة في العالم"، كذلك حرصت شريهان على تسليط الضوء على حالة التحدي رغم الظروف الصعبة، التي مرت بها كوكو شانيل في حياتها، والتي من الممكن أن تتخطاها أي امرأة قوية أخرى تمر بظروف مشابهة.

واعتبر البعض أن مسرحية "كوكو شانيل" دوت الخليج عمل فني ينتصر للمرأة بشكل عام ويكرمها، من خلال توثيق قصة كفاح أيقونة الموضة الفرنسية الراحلة.

الإبهار والفخامة في مسرحية "كوكو شانيل"

الاستعراضات والديكور والإضاءة بالمسرحية، أبهرت الجميع ممن حرصوا على مشاهدة العرض، وأشاد الجمهور بالأجواء الفخمة التي رافقت عودة شريهان الفنية، والتي لائمت كذلك النجاح الباهر الذي حققته كوكو شانيل في حياتها وحتى بعد وفاتها، كما نالت رشاقة ومرونة شريهان في تقديم الاستعراضات، إشادة الجميع الذين أكدوا أن الفنانة المصرية بالرغم من فترة مرضها الصعبة وابتعادها لسنوات عن الساحة، كل ذلك لم يؤثر على ممارستها للاستعراضات التي تعتبر بمثابة عشق لها.

شريهان تعود للساحة برفقة هؤلاء النجوم

وبالرغم من أن اسم شريهان يعتبر كافيًا للترويج للعمل المسرحي الجديد، إلا أن فريق عمل المسرحية قرر الاستعانة بنجوم مشاهير آخرين للظهور في بعض الأدوار الشرفية والرئيسية بالمسرحية، ومن بين هؤلاء الفنان آسر ياسين والسيناريست تامر حبيب والفنان هاني عادل والفنانة حنان يوسف.

دعم وتشجيع أصحاب الأحلام

اعتبر الجمهور كذلك أن مسرحية "كوكو شانيل" بمثابة قصة لتشجيع ودعم للنساء ولكل من له حلم في الحياة، وحافز لمساعدة هؤلاء على تحقيق أحلامهم والوصول لمكانة يستحقوها وتليق بموهبتهم بالرغم من الصعوبات التي قد يواجهوها، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج "العدل جروب"، وتم الانتهاء من تنفيذ العرض قبل حوالي 4 سنوات، إلا أنه تأجل طرحه في وقت سابق لأكثر من مرة، قبل أن تحصل منصة شاهد على حقوق عرضه.

الصور من المركز الإعلامي لشبكة MBC ومنصة شاهد، ولقطات من العرض المسرحي "كوكو شانيل" الذي يعرض عبر المنصة تزامنا مع عيد الاضحى