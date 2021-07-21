ريهام سعيد تعتزل الإعلام بشكل نهائي وتتفرغ للتمثيل

أعلنت الإعلامية ، ريهام سعيد، عن اعتزالها العمل الإعلامي بشكل نهائي، مؤكدة أنها ستعود للتمثيل وتتفرغ له فقط، كي تخرج من ثوب ”المذيعة التي ترغب في التمثيل“.

وطلبت ريهام سعيد، في منشور عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، من الفنان المصري أشرف زكي، أن يساعدها في العودة للتمثيل مجددا باعتباره نقيبا للممثلين.

وكتبت ريهام سعيد قائلة ”فكرت كتير قبل ما أكتب البوست ده.. أنا اعتزلت التمثيل سنه 2015 لأني حسيت إن صاحب بالين كداب وإن التمثيل مأثر علي مسيرة الخير اللي ابتديتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود اللي بعمله.. لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام رجعت أمثل تاني وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل“.

وأضافت ”كنت عارفة إن عشان آخد مكان كممثلة لازم أسيب الإعلام زي مع حفظ الألقاب داليا البحيري وبسمة ودينا فواد ودينا الشربيني وغيرهن بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي اللي كانت مهمة أوي وقتها“.

وعقبت الإعلامية المصرية ”أنا حصل لي مشاكل كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشيال ميديا من منافسين وأعداء أنا تعبت وحاسه إني قدمت كل اللي ممكن يتقدم والدوله عاملة اللي عليها ومش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعدة الناس“.

واستطردت سعيد ”ولكن أنا ليا الشرف إني اشتغلت في المهنة العظيمة دي اللي ليها رسالة سامية وعظيمة وليا الشرف إني كنت إعلامية في أصعب وقت مر على الإعلاميين أيام حكم الإخوان والحمد لله كان لينا موقف واضح وما تغيرت ولا دقيقة“.

وقالت ريهام سعيد ”بعد ما جالي السكر وشوية مشاكل تانية قررت أعمل اللي بحبه أنا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تماما وهركز كممثلة وهطلب من الدكتور أشرف زكي إنه يساعدني إني أغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين إني مذيعة“.

وواصلت الإعلامية المصرية ”متسيبوش حلمكم مهما فات الوقت.. بشكر جمهوري من الأمهات والشباب والأطفال اللي دائما بيدعموني وحبوا برامجي واتعلموا منها وبشكر ربنا على عشرين سنة إداني الفرصة فيهم إني أقضي حوائج الناس وأقدم كل ما هو مفيد“.

واختتمت تقول ”فخورة بكل حلقة وبكل حرف قدمته 20 سنة تعب وسهر وتصميم على تقديم الحقيقة.. أنا أسفة ليكوا بس التمثيل رسالة برضوا و هو حلمي الأساسي اللي اتأخرت أوي عشان أحققه يا رب وفقني وساعدني“.